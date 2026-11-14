Tối 13/11, tin từ Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã cất bốc được 3 hài cốt kèm nhiều di vật tại xã Dân Hóa (Quảng Trị).

Tại khu vực rừng tràm của người dân ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, đơn vị quy tập cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ. Hài cốt còn nhiều răng, xương cánh tay, cẳng chân và nhiều phần xương khác đã gãy, vỡ, mục. Di vật kèm theo gồm tấm tăng, cúc áo, đinh đóng quan tài và thắt lưng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Hoàng Cuối).

Đáng chú ý, 2 phần mộ kể trên đều có bia đá khắc tên, quê quán, năm hy sinh của liệt sĩ. Cơ quan chức năng đang xác minh cụ thể các thông tin trên bia.

Còn tại khu vực Di tích lịch sử Cổng Trời, xã Dân Hóa, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện, cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ kèm di vật gồm 9 đinh đóng quan tài, 8 cúc áo, chiếc lược nhôm và 1 tấm tăng.

Trước đó, qua nguồn tin do ông Đinh Thắng (67 tuổi, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm tại khu vực Di tích Cổng Trời.

Bia đá có thông tin về liệt sĩ (Ảnh: Hoàng Cuối).

Giai đoạn 1989-1990, khi đang tham gia lực lượng dân quân xã, ông Thắng được địa phương điều động cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời. Ông Thắng cho biết trước đó, khu vực này từng là nơi an táng 33 liệt sĩ thuộc một đơn vị Bộ đội Trường Sơn.

Hài cốt liệt sĩ cùng di vật liên quan vừa cất bốc được đơn vị quy tập bảo quản, hương khói chu đáo.

Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Di tích Cổng Trời và các địa điểm liên quan, phối hợp xác minh thông tin về các liệt sĩ.