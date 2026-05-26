18 nghĩa trang có 9.900 mộ liệt sỹ khuyết danh, TPHCM lo 40% khó giám định

100 mộ liệt sỹ có 39 mộ không lấy được mẫu gen, 4 mộ không hài cốt

Ngày 26/5, tại Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515 thành phố) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm làm trước lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ.

Hội nghị rút kinh nghiệm làm trước lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sý tại Bộ Tư lệnh TPHCM sáng 26/5 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tại hội nghị, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố - Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cho biết sau chiến tranh, TPHCM có 18 nghĩa trang với 46.401 mộ liệt sỹ. Qua khảo sát, có 9.869 mộ chưa có thông tin đề nghị lấy mẫu để giám định ADN.

Riêng Nghĩa trang liệt sỹ thành phố có 13.821 mộ, trong đó số mộ cần lấy mẫu để giám định ADN là 1.739 mộ.

Sau lễ phát động và tổ chức làm trước để rút kinh nghiệm công tác lấy, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã huy động các tổ lấy mẫu, lực lượng phục vụ cùng đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất triển khai nhiệm vụ.

Trong 4 ngày thực hiện, lực lượng chức năng đã khai quật và lấy mẫu ở 100 phần mộ. Trong đó, có 61 mộ lấy được mẫu phẩm phục vụ giám định ADN; 39 mộ không lấy được mẫu do hài cốt đã phân hủy hoàn toàn, trong đó có 4 mộ không còn hài cốt.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Mạnh Cường điều hành thảo luận rút kinh nghiệm tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Vy).

Bên cạnh những điểm thuận lợi, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cho hay quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số khó khăn, chẳng hạn như việc triển khai trong thời gian gấp, nội dung mới, chưa có trong tiền lệ. Kết cấu mộ tại các nghĩa trang tương đối phức tạp, được nâng cấp nhiều lần.

Đối với "Chiến dịch 500 ngày đêm”, Quân khu 7 đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 1.500 hài cốt liệt sỹ. Trong đó, giai đoạn 1 (đến ngày 31/12/2026), mục tiêu là quy tập 900 hài cốt liệt sỹ; giai đoạn 2 (đến ngày 27/7/2027) tiếp tục quy tập hơn 600 hài cốt liệt sỹ. Song song đó, từ nay đến ngày 27/7/2027, Quân khu 7 đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm, số hóa dữ liệu và bàn giao toàn bộ hơn 41.000 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên địa bàn.

Hài cốt liệt sỹ được quy tập sau nhiều năm bị phân hủy mạnh, giảm chất lượng nên việc lựa chọn mẫu đủ tiêu chuẩn giám định ADN gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện công tác chưa đồng bộ. Lực lượng thực hiện còn ít kinh nghiệm. Công tác lưu trữ thông tin hồ sơ liệt sỹ, cất bốc và sơ đồ mộ chưa đồng bộ…

Trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm bao gồm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”.

Định hướng khác là tiếp tục triển khai đồng bộ việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ để giám định ADN; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị. Mục tiêu đề ra là phấn đấu đến tháng 5/2027 hoàn thành lấy mẫu 9.869 mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin tại 18 nghĩa trang trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Vy).

Bên cạnh đó, nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là thành lập, kiện toàn các tổ (đội) lấy mẫu; tăng cường công tác tập huấn, chú trọng bồi dưỡng chuyên sâu cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, địa bàn có nhiều khó khăn và có số lượng mộ lấy mẫu lớn; bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, đúng quy trình, an toàn, không để xảy ra sai sót...

Đại tá Chuẩn cũng lưu ý việc bảo đảm đầy đủ kinh phí, điều kiện, trang thiết bị phục vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; duy trì nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ…

Nhiệm vụ chưa có tiền lệ

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, nhận định việc lấy mẫu, giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ là hoạt động rất ý nghĩa.

Theo ông, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là xác định trường hợp có thể lấy mẫu để bảo đảm hiệu quả giám định ADN. Trong khi đó, quy cách phần mộ giữa các nghĩa trang cũng chưa đồng nhất. Vì vậy, cần khảo sát, phân loại cụ thể để việc lấy mẫu được triển khai nhanh và hiệu quả hơn. Các đơn vị cũng sẽ tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, cho biết việc lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm” do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động là nhiệm vụ mới chưa có tiền lệ, có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với những người đã ngã xuống.

Theo kế hoạch, sau hội nghị rút kinh nghiệm tại TPHCM, các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng tổ chức thực hiện tại một số nghĩa trang liệt sỹ, rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án, bảo đảm quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sỹ để giám định ADN, trước khi triển khai đồng loạt trên toàn Quân khu từ ngày 10/6. Riêng TPHCM sẽ triển khai diện rộng từ 1/6.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Trần Chí Tâm đề nghị các địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị; tăng cường tuyên truyền; rà soát phân loại mộ liệt sĩ; chủ động bảo đảm nhân lực, kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ để giám định ADN...

Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời ghi nhận, báo cáo, tham mưu, tháo gỡ khó khăn; bảo đảm tiến độ, quy trình thực hiện; chú trọng công tác chỉnh trang nghĩa trang sau khi lấy mẫu.