129 xã, phường ở Ninh Bình được xếp loại, có 29 phường loại I

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Theo quyết định, toàn tỉnh Ninh Bình có 129 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 32 phường và 97 xã. Trong đó, 46 đơn vị hành chính cấp xã được phân loại I (gồm 29 phường và 17 xã), 83 đơn vị hành chính cấp xã được phân loại II (gồm 3 phường và 80 xã).

Phường Hoa Lư thuộc đơn vị hành chính loại I, là phường trung tâm, đô thị động lực của tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Trong nhóm đơn vị hành chính loại I có nhiều phường trung tâm, đô thị động lực như: Hoa Lư, Phủ Lý, Nam Định, Tam Điệp, Đông Hoa Lư, Tây Hoa Lư cùng các xã có quy mô dân số, diện tích và điều kiện phát triển nổi bật như: Nho Quan, Cúc Phương, Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường.

Đối với các đơn vị hành chính loại II, gồm 3 phường: Duy Hà, Kim Bảng, Kim Thanh và 80 xã trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, việc phân loại dựa trên điều kiện thực tế về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và các tiêu chí theo quy định hiện hành. Điều này tạo cơ sở cho công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước và triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã; các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm công tác quản lý nhà nước và phục vụ người dân được thông suốt, hiệu quả sau khi phân loại đơn vị hành chính.