VĐV Phạm Quang Huy: "Tôi và bạn gái có thể kết hôn trong 2-3 năm nữa"

Tọa đàm: Đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023"

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên ở nhiều lĩnh vực.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn (Phó Tổng biên tập báo Dân trí, đứng giữa) tặng hoa cho VĐV bắn súng Phạm Quang Huy và doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hoa tại buổi giao lưu trực tuyến (Ảnh: Thành Đông).

Buổi giao lưu trực tuyến có sự tham gia của hai khách mời được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023:

- Phạm Quang Huy (lĩnh vực Thể dục Thể thao), SN 1996, vận động viên thành tích cao đội bắn súng Hải Phòng và đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam.

- Nguyễn Thị Thu Hoa (lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp), SN 1992, CEO Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Trường Foods.

Mời quý độc giả theo dõi cuộc giao lưu cùng các khách mời:

Ngày 20/2, từ 171 hồ sơ đề cử, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 công bố 20 đề cử tiêu biểu thuộc 9 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Văn hóa nghệ thuật và Hoạt động xã hội.

Từ đó, "10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023" và "10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023" tiếp tục được bình xét.

VĐV bắn súng Phạm Quang Huy và doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hoa nằm trong danh sách 20 đề cử.

Buổi tọa đàm diễn ra từ 14h ngày 4/3 tại tòa soạn báo Dân trí (Ảnh: Thành Đông).

VĐV bắn súng Phạm Quang Huy và doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hoa là những người trẻ ưu tú được đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023" (Ảnh: Thành Đông).

Phạm Quang Huy (SN 1996, được đề cử ở lĩnh vực Thể dục thể thao) là VĐV đội bắn súng Hải Phòng và đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam. Từ năm 2017 đến nay, anh liên tục tham dự các giải đấu quốc tế như Cúp bắn súng thế giới, Giải Vô địch súng hơi châu Á, Giải Vô địch châu Á, SEA Games, Asiad và đạt thành tích cao.

Năm 2023, Quang Huy là chủ nhân tấm huy chương vàng (HCV) súng hơi cá nhân nam, huy chương đồng (HCĐ) 10m súng ngắn hơi đồng đội nam tại Asiad 19. Xạ thủ 27 tuổi cũng là VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV bắn súng tại Asiad.

VĐV bắn súng Phạm Quang Huy (Ảnh: Thành Đông).

Ngoài ra, anh cũng giành HCĐ 10m súng ngắn hơi đồng đội nam Giải vô địch châu Á 2023; là VĐV tiêu biểu toàn quốc 2023; được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2023.

Trước đó, Quang Huy giành HCV súng ngắn hơi đồng đội nam SEA Games 31; giành danh hiệu Kiện tướng quốc gia môn bắn súng; đoạt 4 HCV, 5 HCĐ ở Giải trẻ vô địch quốc gia; 1 HCĐ Giải tay súng xuất sắc quốc gia năm 2017.

Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hoa (SN 1992, được đề cử ở lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp) là giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Trường Foods. Cô có hai năm liên tiếp vào danh sách đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" (năm 2022 và 2023).

Doanh nhân Phạm Thị Thu Hoa (Ảnh: Thành Đông).

Về thành tích cá nhân, Thu Hoa từng được Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ khen tặng danh hiệu "Người tốt việc thiện" năm 2023; giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng thanh niên khởi nghiệp năm 2021 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ tổ chức; giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng thanh niên khởi nghiệp cấp quốc gia năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; đạt giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022"; giành giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Năm 2023, Thu Hoa cũng thực hiện chiến dịch lan tỏa văn hóa ẩm thực ở quê hương Phú Thọ. Cô cũng trích một phần lợi nhuận của công ty và những giải thưởng đạt được để lập quỹ thực hiện các chương trình từ thiện ở địa phương mình sinh sống.