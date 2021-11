Nữ thủ khoa HV Mật mã tìm ra 9 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng của Oracle

Một số các hoạt động, thành tích nổi bật của Lê Mỹ Quỳnh:

- Thường xuyên tham gia chia sẻ kiến thức tại các hội nghị về an toàn thông tin, đặc biệt làm diễn giả tại hội nghị "Virtual Trà Đá Hacking #9" với đề tài "How to start a CVE farm with Gadget Inspector".

- Tham gia các cuộc thi về An toàn thông tin như: Google capture the flag (Công ty Google, Mỹ), HitconCTF (Đài Loan), SecconCTF (Nhật Bản), Real World CTF (Trung Quốc)… và đạt được một số kết quả là thành viên trong đội xếp thứ tư chung kết cuộc thi ISITDTU CTF do trường Đại học Duy Tân tổ chức, là thành viên trong đội đạt giải ba cuộc thi SVATTT 2018.

- Đạt học bổng sinh viên an toàn thông tin trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam liên tiếp trong 3 năm học từ 2018-2021.