Hot girl Rose Prudente đang được giới trẻ yêu mến

Rose Prudente cho biết, hiện tại, cô tâm đắc nhất câu "The best is yet to come" (tạm dịch: Điều tuyệt vời nhất vẫn còn chưa đến). Bởi câu này đã mang đến cho cô nhiều động lực để vượt qua những lúc chông chênh, khó khăn nhất (Ảnh: FBNV).