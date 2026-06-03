Xử lý ô nhiễm tiếng ồn từ nhà yến trong khu dân cư

Ngày 3/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai cho biết Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định vùng không được phép nuôi chim yến trên địa bàn.

Theo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, hoạt động nuôi chim yến thời gian qua phát triển mạnh, song phần lớn mang tính tự phát. Nhiều cơ sở sử dụng loa phát âm thanh để dẫn dụ chim yến, gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và làm phát sinh nhiều phản ánh, khiếu nại.

Một nhà yến nằm sát khu dân cư trên đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Đại diện Sở NN&MT cho biết việc nuôi chim yến trong khu dân cư còn tiềm ẩn nguy cơ về môi trường, dịch bệnh và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nghề nuôi chim yến. Toàn tỉnh có khoảng 3.000 cơ sở nuôi chim yến đang hoạt động, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và cung cấp sản phẩm có giá trị kinh tế.

Tuy nhiên, hoạt động chăn nuôi trong khu vực đô thị, khu dân cư tập trung vẫn còn phổ biến, kéo theo nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng và nguy cơ lây lan dịch bệnh tại những nơi có mật độ dân số cao.

Theo nghị quyết vừa được ban hành, các khu đô thị trung tâm, khu dân cư tập trung và khu trung tâm hành chính thuộc danh mục vùng không được phép chăn nuôi chim yến.

Đáng chú ý, một số khu vực đô thị được xác định cấm hoàn toàn hoạt động nuôi chim yến, gồm toàn bộ các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Pleiku. Đối với các xã, phường còn lại, phạm vi vùng cấm được quy định cụ thể danh mục kèm theo nghị quyết.

Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cho biết nhà nuôi chim yến phải nằm ngoài khu vực cấm và cách khu dân cư tối thiểu 300m. Đối với các nhà yến đã hoạt động trước khi quy định có hiệu lực được giữ nguyên hiện trạng, không được mở rộng quy mô. Trường hợp những cơ sở nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300m, việc sử dụng loa phát âm thanh dẫn dụ chim yến sẽ bị cấm.

Nghị quyết này quy định không áp dụng đối với hoạt động nuôi động vật làm cảnh hoặc nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.