Không khí rộn ràng, nhộn nhịp khắp làng quất Hội An. Người dân vui mừng vì một mùa Tết bội thu, ấm no. Theo Hội nông dân TP Hội An, hiện hàng chục nghìn chậu quất cảnh tại địa phương đã được thương lái đặt mua.