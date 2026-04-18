Vừa làm công ty vừa kinh doanh, khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp không?

Bà Thanh đã làm ở công ty được 5 năm và được công ty đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Công ty chuẩn bị đóng cửa giải thể vào tháng 6/2026.

Ngoài công ty chính thức trên, bà Thanh còn ký hợp đồng tư vấn với một công ty bảo hiểm theo diện hợp đồng ngắn hạn, không tham gia bảo hiểm xã hội và đăng ký hộ kinh doanh tại nhà từ tháng 12/2025 (thu nhập 20 triệu đồng/tháng).

“Nếu tháng 6 này công ty đóng cửa, tôi nghỉ việc thì có được nhận chế độ bảo hiểm thất nghiệp không?”, bà Thanh hỏi.

Trả lời bà Thanh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp cho biết điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 38 Luật Việc làm.

Theo đó, người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ trợ cấp thất nghiệp, người lao động sẽ nhận được quyết định hưởng trợ cấp. Tuy nhiên, nếu trong thời hạn 10 ngày trên, người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định chi tiết tại Điểm a Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP (Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp).

Theo đó, người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc 1 trong 4 trường hợp sau:

Thứ nhất, người lao động đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động; kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả tiền công, tiền lương từ 1 tháng trở lên.

Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, người lao động có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm.

Thứ ba, người lao động có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh) hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp).

Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với tổ chức dịch vụ việc làm công về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Thứ tư, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngày mà người lao động được xác định là đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là ngày người lao động xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh.

Căn cứ quy định trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Bạn có đăng ký hộ kinh doanh từ tháng 12/2025, thu nhập hàng tháng tầm 20.000.000 đồng thì không thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp”.