Vợ chồng khách giận nhau, shipper giảng hòa vì sợ không ai nhận hàng

Tình huống “khó đỡ” của nghề shipper

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống “khó đỡ” của một shipper (tài xế giao hàng), khi vợ chồng khách hàng giận nhau khiến nam tài xế phải đứng ra hòa giải để mong có người nhận và thanh toán đơn hàng. Nội dung thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

“Hai vợ chồng cãi nhau, shipper phải năn nỉ để lấy hàng”, nam shipper hài hước chia sẻ.

Vợ chồng khách giận nhau, shipper đứng ra giảng hòa vì sợ không ai lấy hàng (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Chủ nhân đoạn clip là anh Nguyễn Thành Trọng (SN 1993, ngụ tại TPHCM). Anh cho biết thời điểm xảy ra sự việc, anh đến giao hàng cho người chồng nhưng khách không có ở nhà nên hôm sau anh đã quay lại và giao cho người vợ.

Tuy nhiên, khi anh đến nơi, người vợ tỏ thái độ khó chịu, khiến anh nhận ra hai vợ chồng đang giận nhau.

“Thấy cô nói nặng, tôi sợ cô không nhận giúp, lại đùn đẩy qua người chồng thì mất công đi lại nhiều lần. Nhưng cô cũng nói rõ là không cố tình làm khó tôi”, anh Trọng kể lại.

Sau một hồi thuyết phục, người vợ cũng “hạ hỏa” và đồng ý thanh toán đơn hàng trị giá 180.000 đồng.

Nam shipper cho hay những tình huống “dở khóc dở cười” như vậy không phải hiếm gặp trong nghề. Anh kể từng có lần bị khách hàng hiểu lầm, suýt xảy ra xô xát.

“Có lần tôi giao hàng cho một khách nữ nhưng chị ấy không có ở nhà, nhờ tôi mang gói hàng vào bên trong. Khi vừa bước vào, tôi gặp người chồng. Anh ấy hiểu lầm, ghen tuông rồi suýt đánh tôi. May lúc đó tôi kịp chạy ra ngoài và được mọi người xung quanh hỗ trợ giải thích, can ngăn”, anh nói.

Công việc vất vả, đối mặt nhiều rủi ro

Trên mạng xã hội, anh Trọng cũng thường xuyên đăng tải các đoạn clip ghi lại cảnh bị khách làm khó, quên thanh toán hoặc ghen tuông khiến anh phải liên tục gọi điện giải thích.

Dưới phần bình luận, nhiều người nửa đùa nửa thật cho rằng nam shipper hẳn phải được trả lương rất cao mới có thể chịu đựng những tình huống tréo ngoe như vậy.

Tuy nhiên, anh Trọng cho biết thu nhập của shipper thực tế chỉ ở mức đủ sống, trong khi áp lực công việc rất lớn. Với một đơn giao thành công, shipper chỉ được khoảng 4.000 đồng. Mỗi ngày, cứ giao 100 đơn thì anh được thu nhập khoảng 400.000 đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố, anh có thể bị phạt tới 1 triệu đồng.

Tài xế công nghệ tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Không chỉ đối mặt với rủi ro về hàng hóa, shipper còn chịu áp lực nặng nề từ cơ chế đánh giá và xử phạt của các nền tảng giao hàng. Theo anh, chỉ cần khách hàng để lại đánh giá tiêu cực, tài xế có thể bị phạt tiền dù chưa chắc lỗi thuộc về mình.

Nam shipper chia sẻ, các nền tảng thường căn cứ vào phản hồi của khách hàng để xử lý tài xế. Dù đã làm đúng quy trình, shipper vẫn có nguy cơ bị trừ tiền nếu nhận đánh giá xấu.

“Tài xế vẫn có quyền khiếu nại nếu cung cấp được bằng chứng hoặc thuyết phục khách gỡ đánh giá tiêu cực. Tuy nhiên, tỷ lệ được hủy phạt không cao”, anh nói thêm.

Áp lực công việc còn đến từ chỉ tiêu giao hàng mỗi ngày. Theo anh Trọng, số lượng đơn thường vượt quá 100 đơn/ngày, có hôm lên tới 120-130 đơn. Những mâu thuẫn phát sinh với khách hàng là nguyên nhân chính khiến tiến độ giao hàng bị chậm trễ.

“Có hôm tôi bỏ luôn giờ nghỉ trưa, chạy liên tục tới khoảng 20h mới có thể hoàn thành công việc”, anh kể.

Nam shipper cũng cho rằng một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tranh cãi là quy định kiểm tra hàng hóa trước khi thanh toán.

Theo anh, không phải đơn hàng nào khách cũng được mở để kiểm tra. Một số đơn cho phép kiểm hàng sẽ có thông báo rõ trên hệ thống hoặc trên kiện hàng.

Công việc áp lực, shipper cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro trong nghề (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

“Thông thường, các đơn đặt qua Facebook hoặc Shopee mới cho kiểm tra, còn phần lớn đơn trên TikTok Shop đều không”, anh giải thích.

Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng chấp nhận việc này. Nhiều người cho rằng shipper cố tình ngăn cản việc kiểm tra để che giấu hàng kém chất lượng hoặc hành vi lừa đảo.

Ngoài ra, không ít khách hàng còn nhầm shipper là người bán hàng hoặc nhân viên kỹ thuật. Vì vậy, khi xảy ra tranh chấp liên quan đến chất lượng sản phẩm hay nghi ngờ bị lừa, người giao hàng thường trở thành đối tượng đầu tiên bị trút giận.