VietnamWorks đồng hành cùng nhân sự chạm đến phiên bản chuyên nghiệp

Với bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn, họ khao khát được khẳng định năng lực và tạo nên giá trị bền vững trong sự nghiệp.

Khi nhân sự cấp trung và cấp cao bước vào giai đoạn chững lại

Sau nhiều năm làm việc, nhiều người nhận ra mình đang ở ngã rẽ: công việc ổn định nhưng không còn tạo động lực, trong khi hướng đi mới chưa thật rõ ràng. Ở vị trí trung gian, nhiều người gánh cả kỳ vọng chiến lược từ lãnh đạo và nhu cầu được hỗ trợ tinh thần từ đội ngũ bên dưới.

Theo Capterra, 71% quản lý cấp trung cảm thấy quá tải. Báo cáo Navigos Group cho thấy 35,5% nhân sự sẵn sàng nghỉ việc nếu thiếu cơ hội phát triển. Thành công vì thế không còn được đo bằng chức danh hay thu nhập mà bằng tư duy nghề nghiệp trưởng thành, mục tiêu rõ ràng và giá trị tạo ra cho tổ chức.

VietnamWorks khai mở tư duy mới cho nhân sự hiện đại qua khái niệm “PROsition”

Thấu hiểu những trăn trở và khát vọng đó, VietnamWorks, nền tảng tuyển dụng trực tuyến hàng đầu với 23 năm đồng hành cùng nhân sự Việt Nam vừa cho ra mắt thông điệp mới “Achieve PROsition, Unlock PROtential” - “Vươn vị thế, Vượt tiềm năng”.

Chiến dịch đánh dấu bước chuyển mình của VietnamWorks, từ một nền tảng tìm việc trở thành đối tác sự nghiệp chuyên nghiệp (Professional Career Partner), đồng hành cùng người đi làm trên hành trình chinh phục vị thế mới và phát triển lâu dài.

Giữa làn sóng thay đổi thị trường lao động, nhiều nhân sự khát khao định nghĩa lại thành công - bản lĩnh, linh hoạt và mong muốn được ghi nhận, tạo dấu ấn riêng trong sự nghiệp.

Tinh thần cốt lõi của chiến dịch được thể hiện trong khái niệm “PROsition” - tầm nhìn đa chiều dành cho thế hệ người đi làm hiện đại. Nếu trước đây, thành công được đo bằng chức danh hay mức thu nhập, thì PROsition mở ra một góc nhìn toàn diện hơn: đó là vị thế mà mỗi cá nhân đạt được trong hành trình sự nghiệp, thông qua việc phát huy một trong ba yếu tố cốt lõi:

Professional - Năng lực và phong cách chuyên nghiệp: Thể hiện qua năng lực vượt trội, tinh thần trách nhiệm và văn hóa ứng xử chuẩn mực trong công việc.

Position - Tầm ảnh hưởng và giá trị khác biệt: Không chỉ là chức danh, mà là khả năng tạo ảnh hưởng, dẫn dắt và được ghi nhận nhờ những đóng góp giá trị.

Potential - Tiềm năng và khả năng tiến xa: Là niềm tin vào khả năng tiến xa, thúc đẩy người đi làm không ngừng học hỏi, phát triển bản thân, chinh phục thử thách mới từ đó phá vỡ những giới hạn hiện tại.

Với VietnamWorks, "PROsition" là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ. Giữa làn sóng thay đổi của thị trường lao động, mỗi bước tiến đều là hành trình tái tạo bản thân. Qua đó, người đi làm học cách hiểu mình, trau dồi kỹ năng và biến kinh nghiệm thành bản lĩnh để trở thành những chuyên gia thật sự.

VietnamWorks định nghĩa thành công sự nghiệp theo cách mới.

Chiến dịch mới của VietnamWorks kể lại câu chuyện của những người đang ở ngưỡng chuyển giao trong sự nghiệp, nhìn lại hành trình đã qua, nhận ra giá trị thật của mình, để từ đó chọn hướng đi và môi trường phát huy tối đa năng lực.

Ông Hirohide Uchiyama, Giám đốc Marketing của VietnamWorks (Ảnh: VietnamWorks).

Ông Hirohide Uchiyama, Giám đốc Marketing của VietnamWorks chia sẻ: “VietnamWorks luôn đồng hành và hướng đến nhóm ứng viên đang trên hành trình khẳng định vị thế sự nghiệp. Họ không chỉ cần việc làm, mà cần bệ phóng sự nghiệp thực sự. Chúng tôi tin rằng mỗi ứng viên đều xứng đáng được công nhận đúng giá trị và mỗi doanh nghiệp đều cần một đối tác tuyển dụng chuyên nghiệp để không bỏ lỡ nhân tài".

Thông điệp “Achieve PROsition, Unlock PROtential” - “Vươn vị thế, vượt tiềm năng” của VietnamWorks xuất hiện ấn tượng tại Metro, truyền tải tinh thần cầu tiến của thế hệ nhân sự hiện đại (Ảnh: VietnamWorks).

VietnamWorks - Hệ sinh thái tuyển dụng toàn diện chắp cánh cho sự nghiệp vươn xa

Qua hơn 23 năm phát triển, VietnamWorks đã trở thành hệ sinh thái tuyển dụng toàn diện, kết nối hơn 6 triệu người dùng và hơn 70.000 doanh nghiệp từ các tập đoàn đa quốc gia đến những thương hiệu Việt hàng đầu. Bên cạnh nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao, VietnamWorks còn tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như trợ lý sự nghiệp thông minh.

Công nghệ AI của VietnamWorks giúp người dùng phân tích điểm mạnh, điểm cần cải thiện và tối ưu hóa hồ sơ ứng tuyển để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của bản thân. Công nghệ AI Matching giúp cá nhân hóa trải nghiệm tìm việc, gợi ý những vị trí phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và định hướng phát triển, giúp người đi làm tiết kiệm thời gian và tìm đúng cơ hội mình cần.

Ngọc Bích, một người dùng VietnamWorks chia sẻ: “Tôi từng khá hoang mang khi muốn thay đổi môi trường làm việc sau gần 5 năm gắn bó. Nhờ gợi ý thông minh và đánh giá CV của VietnamWorks, tôi đã tìm được vị trí mới phù hợp với năng lực và định hướng lâu dài".

Với sự chuyên nghiệp, tận tâm và đột phá trong công nghệ, VietnamWorks khẳng định vai trò đối tác sự nghiệp đáng tin cậy hàng đầu Việt Nam. Thông điệp “Achieve PROsition, Unlock PROtential” - “Vươn vị thế, Vượt tiềm năng” khẳng định vai trò tiên phong của VietnamWorks trong hành trình chắp cánh cho một thế hệ nhân sự giàu bản lĩnh để nhiều người chạm đến phiên bản chuyên nghiệp.

Thông tin chi tiết truy cập tại đây.