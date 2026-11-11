Đó là nội dung trao đổi tại buổi tiếp và làm việc của Bộ Nội vụ với đoàn Cơ quan An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Hàn Quốc (KOSHA) sáng 11/11.

Hoạt động hợp tác về an toàn, vệ sinh lao động

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết, Bộ Nội vụ Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác với KOSHA trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

Từ năm 2010, KOSHA đã có nhiều hoạt động hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, tư vấn chuyên môn và cung cấp tài liệu phục vụ công tác huấn luyện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì buổi tiếp (Ảnh: Hoa Lê).

Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2018, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, hai bên đã triển khai hợp tác kỹ thuật, gắn với Dự án phát triển, nâng cao năng lực cho Trung tâm Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động, trong đó có các hoạt động đào tạo, chuyển giao chương trình huấn luyện, hỗ trợ trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo thực hành.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương ghi nhận sự hỗ trợ của KOSHA và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của hai bên.

Về các nội dung hợp tác trong thời gian tới, Bộ Nội vụ quan tâm đến việc trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật an toàn; quản lý, kiểm định an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trong đó có thang máy; phát triển năng lực thử nghiệm phương tiện bảo vệ cá nhân; và chia sẻ kinh nghiệm về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ông Kim Hyun Joong, Chủ tịch Cơ quan An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Hàn Quốc (KOSHA) (Ảnh: Hoa Lê).

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Kim Hyun Joong, Chủ tịch Cơ quan An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Hàn Quốc (KOSHA), cho biết buổi làm việc có ý nghĩa thiết thực khi KOSHA được gặp trực tiếp Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương để trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động của hai nước.

Trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc là những đối tác đã hợp tác, cùng nhau phát triển trong nhiều lĩnh vực, ông Hyun Joong Kim cho rằng việc hợp tác về an toàn, sức khỏe của người lao động sẽ cùng được thúc đẩy.

Chủ tịch Cơ quan An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Hàn Quốc đồng tình với định hướng của Chính phủ Việt Nam khi thúc đẩy sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động nhằm giảm gánh nặng hành chính cho các doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Nhắc về khẩu hiệu "an toàn là con đường nhanh nhất để tiến lên", ông Kim Hyun Joong phân tích, việc bảo đảm an toàn là con đường quan trọng để bảo vệ tính mạng của người lao động, cũng là con đường nhanh nhất để doanh nghiệp có thể phát triển một cách ổn định, đạt được mục tiêu của mình.

Trên tinh thần đó, vị Chủ tịch Cơ quan An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Hàn Quốc mong muốn Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng nhau tìm ra những phương án hợp tác phù hợp với điều kiện của hai nước.

Hiện nay, phía Hàn Quốc đã xem xét kỹ lưỡng một số đề xuất từ Bộ Nội vụ trao đổi. Thứ nhất là việc tăng cường năng lực thử nghiệm, kiểm tra đối với các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị và các sản phẩm tương tự. Tiếp đến là hoàn thiện về mặt pháp luật, quy chuẩn kĩ thuật về an toàn và vệ sinh lao động. Và cuối cùng đó là quản lý về an toàn vệ sinh lao động theo ngành nghề và ứng dụng công nghệ.

Đề xuất 4 lĩnh vực tiếp tục hợp tác

Trao đổi về kết quả hợp tác giữa hai nước, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Hà Tiến Thăng cho biết, trong giai đoạn 2010-2012, KOSHA đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, giảng viên, chuyển giao kiến thức, kỹ năng và phương pháp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2018, thông qua Dự án phát triển, nâng cao năng lực cho Trung tâm Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động, KOSHA đã hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện thực hành, chuyển giao chương trình đào tạo và đào tạo đội ngũ chuyên gia, giảng viên Việt Nam.

"Những kết quả đó có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần nâng cao năng lực huấn luyện, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động của Việt Nam", ông Hà Tiến Thăng nhấn mạnh.

Trong đó, Trung tâm Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động tại Sơn Tây là một trong những biểu tượng cụ thể, sinh động và có ý nghĩa nhất của quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Hoa Lê).

Sau một thời gian khá dài kể từ khi kết thúc dự án, Cục trưởng Cục Việc làm cho rằng đây là thời điểm rất phù hợp để hai bên cùng xem xét nối lại và thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững hơn.

Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, nâng cao năng lực phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Trong quá trình đó, Cục trưởng Hà Tiến Thăng mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm của KOSHA, đặc biệt trong một số lĩnh vực. Thứ nhất là việc ưu tiên hỗ trợ nâng cấp và hiện đại hóa Trung tâm Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động tại Sơn Tây. Bên cạnh đó là tăng cường hợp tác kỹ thuật trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

Hai nội dung về hợp tác xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hành tốt về an toàn, vệ sinh lao động tại Việt Nam; tăng cường trao đổi chuyên gia, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động cũng được Cục trưởng Cục Việc làm mong muốn tiếp tục được hợp tác, hỗ trợ từ phía KOSHA.