Việt Nam có gần 1,6 triệu thanh niên không đi học, cũng không đi làm

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I năm nay. Nhìn chung, thị trường lao động tiếp tục duy trì ổn định, quy mô lực lượng lao động và số người có việc làm giảm so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với quy luật của quý có Tết Nguyên đán.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với cả quý trước và cùng kỳ năm trước, góp phần nâng cao đời sống. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm được kiểm soát. Tỷ lệ lao động phi chính thức giảm so với cùng kỳ năm trước.

Hàng triệu thanh niên rơi vào nhóm “3 không”

Đáng chú ý, báo cáo cho thấy Việt Nam hiện có gần 1,6 triệu thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo. Con số này chiếm 11,4% tổng số thanh niên, tăng 172.000 người so với quý trước và tăng 212.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực thành thị là 8,9%; ở khu vực nông thôn là 13%. Nữ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo là 12,8%; nam là 10%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng của Việt Nam trong thời gian qua thường dao động ở mức 4%. Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng quý I là 4,2%. Trong đó, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng của khu vực thành thị là 3,9%; khu vực nông thôn là 4,3%.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,21%, hầu như không thay đổi so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là 8,86%.

Lao động làm công việc tự sản tự tiêu quý I là hơn 3,8 triệu người, tương đương với cùng kỳ năm trước. Số lao động làm công việc tự sản tự tiêu tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn (93,9%) và tập trung ở nữ giới (65%).

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng yêu cầu cao về tay nghề, kỹ năng, cơ hội để nhóm lao động này tìm kiếm được công việc tốt là rất khó khăn.

Thu nhập của người lao động được cải thiện

Trong quý I, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính là 53,6 triệu người, giảm 232.000 người so với quý trước và tăng 687.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,3%, giảm 0,4% so với quý trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 29,6%, tăng 0,1% so với quý trước và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lao động có việc làm ước tính là 52,5 triệu người, giảm 0,4% so với quý trước và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 20,6 triệu người; ở khu vực nông thôn là 31,9 triệu người.

Xét theo khu vực kinh tế, lao động có việc làm quý I trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 13,3 triệu người; khu vực công nghiệp và xây dựng là 17,7 triệu người; khu vực dịch vụ là 21,5 triệu người.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức chung (bao gồm cả lao động làm việc trong hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản) vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý I là 62,2%, tăng 0,3% so với quý trước và giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo khu vực, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức trong khu vực thành thị là 48,4%; khu vực nông thôn là 71,1%. Xét theo giới tính, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ở nam là 65,6% và ở nữ là 58,3%.

Thu nhập bình quân của người lao động quý I tiếp tục được cải thiện, đạt 9 triệu đồng/tháng, tăng 3,8% so với quý trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng thu nhập của người lao động cùng với lạm phát được kiểm soát góp phần cải thiện thu nhập thực và nâng cao đời sống của người lao động. Đối với lao động làm công hưởng lương, thu nhập bình quân là 10 triệu đồng/tháng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.