“Vàng trắng” hồi sinh, thắp hy vọng cho bà con vùng gò đồi

“Vàng trắng” một thời

Hơn 1h sáng, ông Võ Văn Tân (SN 1966, thôn Nghĩa Phong, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đã có mặt tại vườn cao su của gia đình để cạo mủ. Không khí làm việc của ông Tân và các hộ dân trong vùng trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ, bởi giá cao su năm nay tăng cao.

"Chúng tôi thường đi cạo mủ vào sáng sớm, lúc này thời tiết mát mẻ, cây cho mủ nhiều hơn. Khai thác 2 ngày sẽ nghỉ một ngày để cây nghỉ ngơi, phục hồi", ông Tân chia sẻ.

Ông Tân gắn bó với cây cao su hơn 15 năm và đang sở hữu 2,5ha loài cây này (Ảnh: Nhật Anh).

Gắn bó với cây cao su hơn 15 năm, ông Tân cho biết mủ loài cây này từng được ví như “vàng trắng”, bởi nó mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân vùng gò đồi.

Ông Tân kể, năm 2010, ông có 4ha trồng cao su bắt đầu cho thu hoạch mủ. Thời điểm này, giá mủ cao su ở Quảng Trị dao động 45.000-50.000 đồng/kg. Mỗi tháng ông thu 25 triệu đồng nhờ bán mủ cao su, nhờ vậy mới có điều kiện nuôi 5 người con ăn học và trang trải cuộc sống.

Theo ông Tân, giai đoạn ấy, cao su là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân địa phương. Nhờ những vườn cao su bạt ngàn, không ít gia đình ở vùng gò đồi Cam Lộ từng bước thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang.

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Sau giai đoạn “hoàng kim”, thị trường cao su bắt đầu biến động mạnh. Đầu năm 2016, giá mủ giảm sâu chỉ còn khoảng 5.000-6.000 đồng/kg.

Giá mủ lao dốc và kéo dài suốt nhiều năm sau đó khiến người trồng cao su rơi vào cảnh khó khăn, tiền thu về không đủ bù trừ chi phí đầu tư và công chăm sóc.

Không chỉ chịu ảnh hưởng bởi thị trường, người trồng cao su còn liên tiếp đối mặt với thiên tai. Những trận bão lớn đi qua khiến hàng nghìn hecta cao su ở Quảng Trị bị gãy đổ, thiệt hại nặng nề. Nhiều vườn cây phải mất 3-4 năm mới có thể phục hồi, thậm chí có diện tích bị xóa sổ hoàn toàn.

Giá mủ cao su hiện dao động 24.000-26.000 đồng/kg (Ảnh: Nhật Anh).

Cũng trong giai đoạn khó khăn ấy, không ít hộ dân ở Cam Lộ đã chặt bỏ cao su để chuyển sang trồng keo tràm, hồ tiêu hoặc cây ăn quả nhằm giảm bớt áp lực kinh tế. Có thời điểm, nhiều người nghĩ rằng cây cao su đã hết thời.

“Giá mủ rớt thê thảm, thêm mưa bão làm gãy nhiều diện tích nên gia đình tôi cũng từng tính chuyện chuyển sang trồng cây khác. Từ hơn 4ha, hiện nay chỉ còn khoảng 2,5ha cao su”, ông Tân cho biết.

Hy vọng nhen nhóm trở lại

Thời gian gần đây, khi giá mủ cao su tăng trở lại, không khí ở các vùng trồng cao su ở Cam Lộ bắt đầu sôi động hơn.

Theo người dân địa phương, giá mủ cao su hiện dao động 24.000-26.000 đồng/kg, tăng gần 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Dù chưa đạt đỉnh như trước, nhưng giá cao su hiện tại vẫn ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Với diện tích cao su còn lại, mỗi ngày gia đình ông Tân khai thác khoảng 50kg mủ, thu về hơn 1 triệu đồng. Khoản thu nhập này giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống và đầu tư chăm sóc vườn cây.

“Tuy chưa bằng thời giá cao trước đây nhưng giá hiện nay cũng giúp người dân có động lực tiếp tục gắn bó với cây cao su. Chỉ mong giá giữ ổn định để bà con yên tâm sản xuất”, ông Tân nói.

Ông Hoàng Văn Võ, một hộ trồng cao su khác ở thôn Nghĩa Phong, xã Cam Lộ, cho hay sau nhiều năm ảm đạm, không khí thu hoạch mủ cao su đã nhộn nhịp trở lại. Bà con gọi nhau đi cạo mủ từ sáng sớm, gần trưa chở mủ về bán.

Theo ông Võ, tháng 5 đến tháng 11 hằng năm là thời điểm người dân khai thác mủ cao su. Năm nay đúng lúc vào vụ thì giá tăng nên ai cũng phấn khởi.

“Dù mức giá hiện tại chưa thể gọi là “sốt” như giai đoạn trước nhưng với người trồng cao su, đây là tín hiệu tích cực sau nhiều năm khó khăn. Các hộ dân giờ không còn tâm lý chặt bỏ cây mà bắt đầu chú trọng chăm sóc, phục hồi diện tích còn lại”, ông Võ nói.

Cao su tăng giá mang lại niềm hy vọng cho người dân vùng gò đồi ở Cam Lộ, Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Nguyễn Thành Công, Trưởng phòng Kinh tế xã Cam Lộ, thông tin toàn xã có 2.700ha trồng cao su. Hiện nay, cao su vẫn là một trong những cây trồng chủ lực tại địa phương, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo ông Công, sau những năm chật vật vì thiên tai và giá xuống thấp, người dân nơi đây đang hy vọng “vàng trắng” sẽ tiếp tục hồi sinh, trở thành điểm tựa kinh tế giúp họ ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

“Giá mủ cao su tăng trở lại giúp người dân có thêm niềm tin để duy trì sản xuất. Địa phương cũng khuyến khích người dân chăm sóc tốt diện tích hiện có, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để có hướng phát triển phù hợp”, ông Công nói.