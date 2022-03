Ưu tiên tuyển dụng lao động từng xuất khẩu lao động, trở về nước

Long An cần hơn 50.000 lao động trong năm 2022.

Theo dự báo của tỉnh Long An, năm 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng khoảng 51.000 lao động. Trong đó, lao động phổ thông chiếm 70%, chế biến, chế tạo chiếm 17%, kỹ thuật cơ khí, công nghệ chiếm 8%, kinh tế, văn phòng chiếm 7%.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Long An Nguyễn Đại Tánh cho hay, sau Tết, hơn 95% người lao động đã trở lại làm việc. Năm nay, các doanh nghiệp trên địa bàn áp dụng nhiều chính sách an sinh để thu hút người lao động nên tỉ lệ lao động trở lại sau Tết cao hơn năm 2021. Toàn tỉnh hiện chỉ còn khoảng 5.000 lao động chưa trở lại làm việc.

Thời gian qua, UBND tỉnh Long An đã áp dụng nhiều chính sách thu hút lao động sau Tết để hồi phục kinh tế. Tỉnh đã áp dụng phương án cho F0 (không triệu chứng) và F1 đi làm trong những điều kiện cấp bách. Những chính sách chăm lo đời sống công nhân như kêu gọi miễn giảm tiền phòng trọ, tặng nhu yếu phẩm... tiếp tục được đẩy mạnh.

"Sở cũng kết hợp với các doanh nghiệp đi về các tỉnh lân cận để tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động chất lượng cao nhằm phục vụ cho các cụm, khu công nghiệp. Hình thức tuyển dụng trực tuyến tiếp tục được triển khai, người lao động ở bất kỳ đâu cũng có thể liên hệ phỏng vấn", Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Long An thông tin.

Những lao động đi xuất khẩu lao động trở về được ưu tiên tuyển dụng với mức lương lên tới 20 triệu đồng/tháng.

Theo ông Tánh, năm nay, Long An cũng đang đẩy mạnh mục tiêu đưa lao động đi xuất khẩu lao động. Dự kiến, khoảng 1.000 lao động sẽ được đưa đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... từ chính nguồn lao động đang tham gia sản xuất trên địa bàn. Mặt khác, những lao động đã đi xuất khẩu lao động về cũng được ưu tiên tuyển dụng, mức lương từ 10 - 20 triệu đồng.

"Rất nhiều doanh nghiệp ưu tiên nhận người đã đi xuất khẩu lao động về. Họ trả lương rất cao. Đặc biệt, một số công ty ở khu công nghiệp Long Hậu (huyện Cần Giuộc), doanh nghiệp còn nhận người vào làm trước. Trong thời gian làm việc, họ đào tạo tay nghề và tiếng Nhật, tiếng Hàn. Khi lao động đủ điều kiện, họ đưa qua Nhật, Hàn làm việc từ 3 - 5 năm, khi trở về, họ lại tiếp tục nhận vào làm việc", ông Tánh nhấn mạnh.

Chưa dừng lại ở đó, Long An cũng thường xuyên tuyển dụng với mức lương cao đối với những lao động có tay nghề trong các ngành như may mặc, giày da, may balô, túi xách, sản xuất các sản phẩm từ plastic, sản phẩm cơ khí, nhà thép tiền chế, bao bì…