Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên thông tin về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Ảnh: Thu Hương).

Công tác tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của việc đưa người lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài.

Cùng với đó, các chương trình, kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần được cụ thể hóa, gắn với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của tỉnh.

Nội dung tuyên truyền bảo đảm đầy đủ, chính xác, nhấn mạnh hiệu quả giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm nghèo, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là tại khu vực nông thôn và vùng khó khăn.

Đồng thời, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và quê hương Thái Nguyên, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối với các thị trường lao động ngoài nước an toàn, ổn định, có thu nhập cao.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND các xã, phường tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo hộ công dân đối với lao động của tỉnh ở nước ngoài, phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Các cơ quan cũng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người lao động tuân thủ pháp luật, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị chủ động trao đổi, đàm phán, thúc đẩy hợp tác lao động với các quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt là những thị trường có điều kiện làm việc an toàn, ổn định và thu nhập cao.

Tại cơ sở, nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được triển khai đồng bộ.

Cung cấp tài liệu về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng trong và ngoài nước (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Điển hình, UBND xã Quảng Bạch đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị truyền thông về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành; chính sách hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn giải quyết việc làm...

Người lao động cũng được cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng trong và ngoài nước, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ và các chính sách hỗ trợ; đồng thời được tư vấn, định hướng nghề nghiệp.

Thông qua hoạt động này, người lao động trên địa bàn xã có thêm cơ hội tiếp cận, cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm; nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Qua đó, họ chủ động tìm hiểu, lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, trình độ và điều kiện của bản thân.