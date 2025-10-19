Tuyên Quang hỗ trợ người dân đi lao động ở nước ngoài để thoát nghèo

Theo số liệu từ Sở Nội vụ Tuyên Quang, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 800 người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu sẽ đưa 1.500 người đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay, ưu tiên những lao động nghèo để nâng cao thu nhập, tạo hướng thoát nghèo bền vững.

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang nỗ lực đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng lao động và tăng cường hợp tác với các đối tác uy tín để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, mở rộng thị trường lao động sang các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu.

Tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh tư vấn cho người lao động về chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Ảnh: Xuân Mai).

Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang Tô Hoàng Linh cho biết, thời gian tới, ngành nội vụ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả công tác đưa người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền về các chương trình, thị trường lao động và hiệu quả của xuất khẩu lao động, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề, nguồn vốn vay ưu đãi, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Từ đó, nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn các xã nghèo.

Mục tiêu đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động tại các xã nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ hoạt động đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Trong năm 2025, tỉnh Tuyên Quang có kế hoạch hỗ trợ 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động.

Theo đó, người lao động tại các xã nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ tiền đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền ở trong thời gian tham gia đào tạo. Ngoài ra, người lao động cũng được hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp, giới thiệu, tư vấn cho người lao động và thân nhân người lao động.

Tỉnh đã có nhiều tấm gương thoát nghèo, tích lũy được vốn để về quê xây dựng nhà cửa, đầu tư phát triển kinh tế sau thời gian đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sau 10 năm làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), anh Phạm Văn Bằng ở xã Bình Ca quyết định về quê xây ngôi nhà mới trị giá gần 2 tỷ đồng. Có vốn, kinh nghiệm học được từ thời gian đi làm việc ở Đài Loan, anh đầu tư mở xưởng làm ván gỗ, tạo thu nhập ổn định và một số lao động địa phương.

"Trước kia, cuộc sống gia đình khó khăn do công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, tôi đã mạnh dạn đăng ký đi làm việc tại Đài Loan. Thời gian đi làm việc ở Đài Loan không những giúp tôi có thu nhập khá để giúp gia đình vươn lên thoát nghèo mà còn học hỏi được kinh nghiệm sản xuất nên về nước tôi tự tin tạo dựng được cơ nghiệp, phát triển kinh tế”, anh Bằng nói.

Trường hợp anh Đào Văn Hiếu, thôn Tân Quang, xã Kim Bình cũng đã minh chứng cho hiệu quả của chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sau 2 năm làm việc ở Nhật Bản, anh Hiếu đã tích lũy được số vốn hơn 1 tỷ đồng, giúp gia đình thoát nghèo.

Trở về quê, anh mở cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi gia súc. Đồng thời, tích cực tuyên truyền người dân trên địa bàn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để có thêm thu nhập, kinh nghiệm làm ăn.

Gia đình chị Khổng Thị Tịnh, thôn Đồng Trôi, xã Bình Ca, trước đây rất khó khăn. Nhờ được chính quyền địa phương hỗ trợ, chị đã mạnh dạn đăng ký đi làm việc tại Đài Loan, nhờ đó gia đình đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về đã trở thành những tấm gương khởi nghiệp thành công, áp dụng kiến thức và tác phong chuyên nghiệp từ nước ngoài vào sản xuất, kinh doanh. Điều này tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực: tiền bạc được tích lũy, kinh nghiệm được chuyển giao.

Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các chương trình, thị trường lao động vàhiệu quả của xuất khẩu lao động, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề, nguồn vốn vay ưu đãi... Sự minh bạch, hỗ trợ thông tin từ chính quyền là bệ đỡ vững chắc cho người lao động.

Xuân Mai