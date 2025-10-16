Từ hạ tầng đến đời sống: Dấu ấn bền vững của chương trình nông thôn mới

Trong bối cảnh thế giới liên tiếp đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là những tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam vẫn được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Con đường thảm nhựa rộng rãi, uốn lượn xuyên cánh đồng lúa, qua các khu dân cư ở xã Tùng Ảnh (cũ), nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo đó, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được đầu tư đồng bộ, từ giao thông, thủy lợi, trường học, y tế đến điện, nước sạch. Những tuyến đường bê tông kiên cố, cây cầu vững chắc hay nhà văn hóa khang trang đã trở thành minh chứng sống động cho sự đổi thay sâu sắc của vùng quê Việt Nam.

Xã Tùng Ảnh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành 7/7 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao (Ảnh: Dương Nguyên).

Điểm đáng chú ý là mối liên kết giữa nông thôn và đô thị ngày càng bền chặt. Các địa phương không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hạ tầng cơ bản, mà còn chủ động nâng chất, hướng tới mô hình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu – hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Nhờ đó, diện mạo nông thôn đổi thay toàn diện, trở thành nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến tháng 6/2025, 6.048/7.696 xã (chiếm 79,3%) trên cả nước đã đạt chuẩn nông thôn mới, cơ bản hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021–2025. Trong đó, 2.567 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 743 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, những con số vượt xa chỉ tiêu ban đầu.

Làng Đông Thái là một ngôi làng cổ có tuổi đời trên 600 năm tuổi ở xã Tùng Ảnh (cũ), nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đây cũng là một trong 20 làng quê được phong danh hiệu "làng khoa bảng" của Việt Nam (Ảnh: Dương Nguyên).

Ở cấp huyện, 329/646 đơn vị (51%) được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, bao gồm 48/224 huyện đạt chuẩn nâng cao. Đặc biệt, 23 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn và 12 địa phương hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ ghi dấu bằng các con số, chất lượng đời sống người dân nông thôn cũng được cải thiện rõ rệt. Năm 2024, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt khoảng 54 triệu đồng/người/năm, tăng 1,3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh trật tự ổn định. Môi trường sống ngày càng “sáng – xanh – sạch – đẹp”, hướng đến chuẩn mực nông thôn văn minh, hiện đại.

Những kết quả này là thành quả tổng hòa của chính sách đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, cùng sức dân bền bỉ. Đó cũng là nền tảng để Việt Nam tiếp tục hành trình xây dựng nông thôn mới toàn diện và bền vững hơn trong thời gian tới.

Nhằm mang đến bức tranh toàn cảnh về những thành tựu nổi bật, đồng thời thảo luận về cơ chế, chính sách và vai trò cộng đồng trong giai đoạn mới, báo Dân trí phối hợp với Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ) tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Xây dựng Nông thôn mới 2021–2025: Thành tựu từ chính sách, sức mạnh từ cộng đồng”.

Chương trình có sự tham gia của ông Trần Xuân Hiền – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ - và ông Phạm Ngọc Toàn – Giám đốc Trung tâm Thông tin, phân tích, dự báo chiến lược và Dịch vụ công.

Tọa đàm sẽ được phát trực tiếp trên báo Dân trí vào lúc 10h ngày 18/10.