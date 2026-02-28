Từ 1/3, thêm trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 có hiệu lực từ 1/3 năm nay, riêng khoản 3 Điều 38 có hiệu lực từ 1/7.

Luật đề cập đến trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định pháp luật về phục hồi, phá sản, thì người sử dụng lao động và người lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng.

Luật Phục hồi, phá sản năm 2025, với nhiều quy định có hiệu lực từ 1/3 (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Quy định này thống nhất với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Theo đó, sau khi hết thời gian tạm dừng, người sử dụng lao động và người lao động phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đóng bù toàn bộ số tiền tương ứng với thời gian đã tạm dừng.

Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng liền kề sau khi kết thúc thời gian tạm dừng, với số tiền đóng bù bằng đúng số tiền phải đóng của các tháng trước đó.

Ngoài ra, trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng bị tạm giam hoặc tạm đình chỉ công việc, cả người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu sau đó người lao động được truy lĩnh đầy đủ tiền lương, hai bên phải thực hiện đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian này theo mức đóng quy định.

Theo Nghị định số 158, doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nếu gặp khó khăn do thay đổi cơ cấu, công nghệ, suy thoái kinh tế, thực hiện chính sách tái cơ cấu của Nhà nước, cam kết quốc tế hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Đồng thời, doanh nghiệp phải đáp ứng một trong các điều kiện như tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 30 ngày trở lên, không bố trí được việc làm cho người lao động và có từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tạm nghỉ việc; hoặc bị thiệt hại trên 50% giá trị tài sản (không tính giá trị đất), hoặc không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó có ít nhất 50% lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thời gian tạm dừng đóng được tính theo tháng và tối đa không quá 12 tháng kể từ khi doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời gian này, doanh nghiệp vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau, thai sản và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nếu trong thời gian tạm dừng đóng mà người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp và người lao động hoặc thân nhân người lao động đóng bù để đảm bảo giải quyết chế độ hoặc xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.