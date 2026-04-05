Trường hợp người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hằng tháng, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thông báo tình hình tìm kiếm việc làm của mình (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành được thực hiện theo quy định tại Luật Việc làm năm 2025. Tại Điều 41, Luật Việc làm quy định chặt chẽ việc chuyển nơi hưởng, tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng và hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể, Luật Việc làm năm 2025 cho phép người lao động được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian hưởng trợ cấp.

Tuy nhiên, trong thời gian này, người lao động phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng cho tổ chức dịch vụ việc làm công (hiện nay là Trung tâm Dịch vụ việc làm), nơi mà họ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

THỦ TỤC THÔNG BÁO HẰNG THÁNG VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM Tại quyết định số 107/QĐ-BNV ngày 22/1/2026, Bộ Nội vụ đã ban hành thủ tục thông báo hằng tháng về tìm kiếm việc làm mới nhất, áp dụng từ ngày 22/1/2026. Trình tự thực hiện: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng, người lao động phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm cho Trung tâm Dịch vụ việc làm, nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Trường hợp ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nằm trong thời gian chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi chuyển đến. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được coi là đã thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm khi đã ghi đúng và đầy đủ các nội dung trong thông báo và chịu trách nhiệm về nội dung thông báo. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo mẫu số 24, xem TẠI ĐÂY.

Nếu người lao động không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong thời gian bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trên, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp và thời gian tạm dừng không được bảo lưu.

Quy định này được triển khai cụ thể tại Điều 17 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP. Theo đó, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Quyết định này sẽ được gửi 1 bản đến cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động và 1 bản gửi đến người lao động.

Trong trường hợp này, nếu người lao động tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định thì sẽ được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu còn thời gian hưởng).

Điều 18 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP quy định, nếu người lao động đang bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm thì trong thời hạn 2 ngày làm việc (kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm), Trung tâm Dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.