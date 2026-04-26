Trường hợp “hy hữu” khiến lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sau khi nghỉ thai sản 6 tháng, chị Thắm không đi làm lại vì con nhỏ và sức khỏe yếu, chị xin công ty nghỉ việc không hưởng lương 2 tháng. Sau 2 tháng nghỉ việc không lương, chị Thắm thấy con còn nhỏ, không tiện để đi làm trở lại nên quyết định xin chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên, khi đi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì hồ sơ của chị không được chấp nhận.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Luật Việc làm quy định một trong các điều kiện để được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là người lao động phải là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ để xác định người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 3 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp).

Theo đó, người lao động được xác định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp để giải quyết các chế độ tư vấn, giới thiệu việc làm; trợ cấp thất nghiệp là khi thuộc một trong 6 trường hợp sau:

Thứ nhất, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật (gọi tắt là tháng nghỉ việc) và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH.

Thứ hai, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng liền kề trước tháng nghỉ việc và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH.

Thứ ba, người lao động có tháng liền kề trước tháng nghỉ việc hoặc tháng nghỉ việc mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH.

Thứ tư, người lao động có tháng liền kề trước tháng nghỉ việc hoặc tháng nghỉ việc mà nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH.

Thứ năm, người lao động có tháng liền kề trước tháng nghỉ việc hoặc tháng nghỉ việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH.

Thứ sáu, người lao động nghỉ việc tại đơn vị sử dụng lao động không còn khả năng đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP.

Căn cứ quy định trên, những người lao động khi nghỉ việc không thuộc 6 trường hợp trên thì không được xác định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp của chị Thắm, sau khi nghỉ hưởng hết chế độ thai sản thì chị lại có 2 tháng không làm việc và không tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, cả 2 tháng liền kề trước tháng nghỉ việc, chị Thắm đều không tham gia bảo hiểm thất nghiệp nên không được xác định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.