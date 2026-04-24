Trường hợp dừng đóng BHYT nhưng không mất quyền lợi 5 năm liên tục

Anh Quang nhận quyết định nghỉ việc vào đầu tháng 3. Đến nay, anh đã hoàn tất các thủ tục để đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, khi anh kiểm tra thông tin trên VssID mới biết bảo hiểm y tế (BHYT) của mình chưa cập nhật và đã hết hạn từ ngày nghỉ việc.

Anh Quang lo lắng vì thẻ BHYT của anh đã bị gián đoạn 1 tháng và sẽ bị mất quyền lợi dành cho người tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Theo quy định của Luật BHYT, khi tham gia BHYT theo hợp đồng lao động thì người bệnh chỉ được quỹ BHYT thanh toán tối đa 80% chi phí khám chữa bệnh. Khi tham gia BHYT 5 năm liên tục, người bệnh hưởng thêm quyền lợi được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh khi số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 lần mức tham chiếu (hiện là 6 tháng lương cơ sở, bằng 14.040.000 đồng). Quyền lợi này rất có lợi khi chẳng may người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn nghiêm trọng và cần chi phí khám chữa bệnh lớn.

Tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trong trường hợp này thì người lao động không bị mất quyền lợi dành cho người tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 39 Luật Việc làm, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ BHYT, bao gồm thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được cơ quan BHXH đóng BHYT từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, từ thời điểm người lao động nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, họ sẽ được cấp thẻ BHYT do cơ quan BHXH đóng.

Trong khi đó, thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước. Người tham gia BHYT 5 năm liên tục là người có thời gian tham gia BHYT gián đoạn không quá 3 tháng.

Căn cứ vào quy định trên, nếu từ thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động (hết thời hạn BHYT theo hợp đồng lao động) cho đến khi có quyết định nhận trợ cấp thất nghiệp (có BHYT do cơ quan BHXH đóng) không kéo dài hơn 3 tháng thì người lao động không bị mất quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục.