Trợ cấp cho người làm thay việc của đồng nghiệp nghỉ thai sản

Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cho biết sẽ công bố dự thảo sửa đổi các nghị định và quy định thực thi thuộc Luật Bảo hiểm Việc làm và Luật Thu phí Bảo hiểm Tai nạn Lao động và Bảo hiểm Việc làm, với thời gian lấy ý kiến trước 41 ngày.

Hiện tại, chính sách trợ cấp chia sẻ khối lượng công việc chỉ áp dụng trong trường hợp người lao động thay thế đồng nghiệp nghỉ việc hoặc giảm giờ làm để chăm con. Theo đề xuất mới, phạm vi hỗ trợ sẽ được mở rộng, bao gồm cả những trường hợp thay thế nhân sự nghỉ tối đa 20 ngày để chăm sóc vợ sinh con.

Theo cơ chế này, Chính phủ sẽ hoàn trả cho doanh nghiệp khoản phụ cấp đã chi trả cho người lao động đảm nhận phần công việc của đồng nghiệp nghỉ phép.

Mức trợ cấp hiện hành được quy định tối đa 600.000 won (khoảng 10,5 triệu đồng) mỗi tháng đối với trường hợp thay thế người nghỉ chăm con và 200.000 won (tương đương 3,5 triệu đồng) mỗi tháng đối với trường hợp thay thế người làm việc giảm giờ để chăm sóc trẻ.

Tuy nhiên, với trường hợp nghỉ phép chăm sóc vợ sinh con, mức hỗ trợ cụ thể vẫn chưa được ấn định do quy định liên quan chưa hoàn tất sửa đổi. Bộ cho biết sẽ cân nhắc và quyết định mức trợ cấp phù hợp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bộ cũng điều chỉnh một số nội dung của chương trình trợ cấp thúc đẩy việc làm khu vực theo hướng linh hoạt hơn.

Cụ thể, thời hạn báo cáo bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp tham gia chương trình được rút ngắn còn 6 tháng, thay vì 18 tháng như trước, nhằm đẩy nhanh tiến độ tạo việc làm.

Chương trình này hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp di dời, thành lập mới hoặc mở rộng hoạt động tại những khu vực gặp khó khăn về việc làm, đồng thời tuyển dụng lao động địa phương làm việc tối thiểu trong 6 tháng.

Ở chiều ngược lại, thời hạn nộp hồ sơ xin hưởng ưu đãi thúc đẩy việc làm được kéo dài lên 18 tháng kể từ thời điểm tuyển dụng, thay vì 12 tháng như trước, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách.

Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Kim Young - hoon nhấn mạnh các sửa đổi lần này nhằm tăng cường hỗ trợ thực chất cho nam giới tham gia chăm sóc con cái, đồng thời hoàn thiện hệ thống bảo hiểm việc làm theo hướng thiết thực hơn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và công việc của người dân.