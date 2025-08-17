Triển khai bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động là trung tâm phục vụ

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp là “phao cứu sinh” giúp người lao động khi mất việc làm. Khi tham gia người lao động sẽ được hưởng 4 quyền lợi: Trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Để giúp thuận lợi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), Trung tâm dịch vụ việc làm Ninh Bình đang triển khai đồng thời hình thức tiếp nhận nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của trung tâm và nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Người lao động được cán bộ TT DVVL Ninh Bình tư vấn việc làm sau khi bị mất việc làm (Ảnh: Thu Hương).

Ông Lã Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình cho biết: “Người lao động thất nghiệp đã là nhóm yếu thế, nên việc phục vụ họ cần rõ ràng, minh bạch, trả lời dứt khoát đúng - sai, được - không được, không né tránh hay trả lời nước đôi. Và làm sao để giúp họ sớm quay lại thị trường lao động, ổn định cuộc sống”.

Thời gian từ 1/1 đến 15/8 đã có 3.437 lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, số người lao động nộp trực tiếp: 3.225 người, nộp trực tuyến: 212 người. Quyết định hưởng TCTN: 3.306 người.

Song song với công tác tiếp nhận hồ sơ, trung tâm đã tổ chức tư vấn bảo hiểm thất nghiệp, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và tư vấn quan hệ lao động cho hơn 3.000 lượt người. Trong đó, có hơn 500 người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm kết nối việc làm theo hình thức trực tiếp và tư vấn việc làm mới.

Cũng theo đại diện trung tâm, quá trình triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận không nhỏ người lao động còn tâm lý ỷ lại, chưa chủ động tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thậm chí có trường hợp kê khai không trung thực, cố tình không thông báo tình trạng việc làm để tiếp tục hưởng trợ cấp không đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng dịch vụ công quốc gia (CDVCQG) vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều lao động nộp hồ sơ thiếu giấy tờ theo quy định, dù đã được trung tâm thông báo từ chối và yêu cầu bổ sung, nhưng khi nộp lại vẫn chưa hoàn chỉnh, gây khó khăn trong thẩm định, xử lý hồ sơ.

Đại diện trung tâm cho biết, có nhiều hồ sơ người lao động đến TT DVVL Ninh Bình nộp trực tiếp, cán bộ tạo lập hồ sơ scan quyết định chấm dứt của người lao động và nộp trực tiếp trên Cổng DVCQG thành công nhưng vào phần xử lý hồ sơ để thẩm định thì thành phần hồ sơ không có quyết định chấm dứt HĐLĐ (bị mất).

Việc này đã báo cáo và nhờ kỹ thuật Cổng DVCQG xử lý không được và được hướng dẫn từ chối 3 hồ sơ. Lý do từ chối do hồ sơ dữ liệu đóng BHTN của người lao động (NLĐ) trên CDVCQG cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa cập nhật đầy đủ thời gian tham gia đóng BHTN.

Không có thông tin số sổ BHXH, nếu có thì không kiểm tra được và không thể hiện đầy đủ quá trình tham gia đóng BHTN của NLĐ nên không đủ cơ sở xác định NLĐ có đủ điều kiện hưởng TCTN hay không. Trường hợp dữ liệu tên các ngân hàng chưa đầy đủ nên cán bộ, người lao động không chọn được tên ngân hàng theo tài khoản của người lao động.

Quyết định hưởng TCTN trên Cổng DVCQG sai số tháng đóng BHTN, ngày tính hưởng, ngày trả kết quả, ngày trên Phụ lục thông báo việc làm hàng tháng nhưng CDVCQG mặc định không cho sửa nên QĐ hưởng TCTN Trung tâm trình ký trên CDVCQG bị sai.

Hồ sơ NLĐ nộp trực tuyến về TTDVVL Ninh Bình nhưng CDVCQG gửi tin nhắn báo cho cán bộ TTDVVL tỉnh Nghệ An. Nếu 1 tài khoản cán bộ xử lý một hồ sơ nào đó rồi thì các tài khoản cán bộ xử lý khác sẽ không thấy nhìn thấy hồ sơ đó nữa. Điều này gây khó khăn trong kiểm soát, quản lý hồ sơ.

Đồng thời, phần mềm Bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế, không nhập được dữ liệu hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Cán bộ làm công tác này phải tiếp nhận, thẩm định bằng phương pháp thủ công gặp nhiều khó khăn, khối lượng hồ sơ nhiều còn dẫn tới tình trạng thẩm định ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp không kịp thời hạn theo quy định.

Để giải quyết tình trạng này, trong thời gian tới, Trung tâm DVVL Ninh Bình cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, hoàn thiện quy trình triển khai chính sách Bảo hiểm thất nghiệp theo hướng linh hoạt, hiệu quả, lấy người lao động làm trung tâm phục vụ.

Đây là chìa khóa để chính sách này thực sự phát huy vai trò "lưới đệm" an sinh, giúp người lao động yên tâm ổn định cuộc sống và nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

Thu Hương