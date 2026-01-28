Trâu hồng lạ mắt mang lại cơ nghiệp sung túc cho chủ nuôi

Giữa vùng quê yên bình của xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng, một con trâu với bộ lông trắng muốt trên nền da hồng của ông Trần Văn Bình (thôn Đàn Trung) đã trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo người dân. Không chỉ là "của lạ", con trâu này còn được chủ nhân xem là "đầu cơ nghiệp", mang lại cuộc sống ổn định cho gia đình.

Con trâu cái có lông trắng trên nền da hồng từ đầu đến đuôi (Ảnh: Hoài Sơn).

Trái ngược với quan niệm dân gian xưa coi trâu hồng (hay còn gọi là trâu trắng, trâu bạc) là điềm xui, "đi đến đâu mất mùa đến đó", với những người nông dân gắn bó hàng chục năm với nghề chăn nuôi như ông Bình, trâu hồng lại là biểu tượng của tiền bạc và vận may.

Ông Bình chia sẻ: "Ngày trước nhiều người kiêng kỵ trâu hồng, trâu trắng, nhưng nhà tôi nuôi trâu hồng nhiều năm rồi mà vẫn làm ăn được mùa, kinh tế ổn định. Quan trọng là mình biết chăm, biết nuôi thì trâu nào cũng tốt".

Theo quan sát, con trâu của gia đình ông Bình có màu da hồng sáng, lông trắng mịn, toàn thân gần như không lẫn sắc đen. Đôi chân trâu to, khỏe, móng trắng, bước đi chắc nịch và nhanh nhẹn. Sừng trâu xám chì, mũi điểm vài đốm đen nhỏ tạo nên nét riêng, nhìn ngồ ngộ, hiền lành.

Đặc biệt, trên thân trâu có nhiều xoáy lông đối xứng, mà theo ông Bình, đây là dấu hiệu của trâu khỏe, bền sức, cày bừa giỏi và trung thành với chủ.

Phần mũi trâu có điểm vài đốm đen nhỏ (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Bình cho biết, con trâu cái đã hơn 4 năm tuổi, sinh được hai lứa, mỗi lứa đều cho ra nghé con màu trắng hồng như mẹ.

Về giá trị kinh tế, trâu hồng không hề kém cạnh trâu đen. Một trâu trưởng thành có giá 30-40 triệu đồng, nghé giá 15-20 triệu đồng. Cách đây 4 năm, gia đình ông Bình từng nuôi cùng lúc 3 con trâu trắng, bán 2 con được 38 triệu đồng, giữ lại 1 con hiện tại để gây dựng lại đàn và phục vụ sản xuất. Dù thương lái nhiều lần trả giá trên 30 triệu đồng, ông vẫn kiên quyết từ chối.

"Con trâu nhà tôi hiền lành, nghe lời, giúp hữu hiệu việc đồng áng hằng ngày. Với tôi, nó là "đầu cơ nghiệp" nên chưa nghĩ đến chuyện bán", ông Bình bộc bạch.

Không chỉ gia đình ông Bình, tại xã Phú Ninh hiện vẫn còn những hộ nuôi trâu hồng. Trong đó, gia đình ông Lê Văn Thanh từng sở hữu đàn trâu 6 con màu hồng. Do tuổi cao, hiện ông chỉ giữ lại 1 con để tiện chăm sóc.