Ông Đặng Đức Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, cho biết ngày 7/11 trên địa bàn ghi nhận thêm 4 con trâu chết, nâng tổng số gia súc chết lên 29 con.

Trước đó, từ ngày 3 đến ngày 6/11, xã Hữu Kiệm ghi nhận 25 con trâu, bò bị chết, nghi dịch bệnh. Trong đó, bản Khe Nạp bị chết 21 con trâu (17 con trâu trưởng thành, 4 con nghé), bản Bảo Nam ghi nhận 3 con bò và bản Na Lượng có một con bò chết.

Trâu bò chết chưa rõ nguyên nhân được ghi nhận tại 4 bản thuộc xã Hữu Kiệm, Nghệ An (Ảnh: Đặng Phước).

“Trong 4 con trâu chết ghi nhận ngày 7/11 có 3 con của người dân bản Khe Nạp và một con tại bản Phia Thắm. Như vậy đến thời điểm này tình trạng gia súc chết không rõ nguyên nhân đã được ghi nhận tại 4 bản”, ông Đặng Đức Phước thông tin.

Sau khi nghe báo cáo từ các bản, UBND xã Hữu Kiệm đã cử cán bộ vào tận nơi ghi nhận tình hình. Hầu hết trâu, bò chết đều xảy ra ở các hộ chăn thả trong rừng.

Theo phản ánh của người dân, buổi sáng, đàn trâu bò vẫn khỏe mạnh, không có triệu chứng bất thường. Đến chiều, khi vào khu vực khoanh nuôi để cho ăn, người dân phát hiện nhiều trâu bò có nhiều triệu chứng bất thường như sưng cổ, sủi bọt mép, khó thở, chướng bụng rồi chết. Khi mổ ra, phổi của trâu, bò bị đen.

UBND xã Hữu Kiệm đã có báo cáo nhanh gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, đồng thời thực hiện lấy mẫu sinh phẩm gửi đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân.

Cán bộ xã Hữu Kiệm kiểm tra đàn trâu của một hộ dân (Ảnh: Đặng Phước).

Theo ông Đặng Đức Phước, trước mắt, xã tuyên truyền nhân dân tiêu hủy toàn bộ số gia súc bị chết, vệ sinh khử trùng chuồng trại và nuôi nhốt gia súc.

Chính quyền địa phương giao ban quản lý các bản, các hộ chăn nuôi giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến đàn gia súc trên địa bàn, đặc biệt chú trọng đàn gia súc tại bản Khe Nạp và các bản giáp ranh, kịp thời báo cáo UBND xã khi có diễn biến mới.

"Thời điểm này, số trâu bò chết với các triệu chứng kể trên chiếm 2-3% tổng đàn của cả xã và có xu hướng tăng lên, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi", ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, lo lắng.

Hiện nay, UBND xã Hữu Kiệm chưa được bố trí công chức, viên chức có chuyên môn về thú y. Địa phương đề nghị Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh cử cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ kiểm tra, xét nghiệm làm rõ nguyên nhân, hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi cho người dân.