Trao hàng trăm phần quà Tết đến đoàn viên, người lao động ở Cần Thơ

Ngày 9/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn công tác của Quốc hội do ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao 50 phần quà đến 50 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ).

Đoàn công tác cũng trao 50 phần quà đến đoàn viên, người lao động và 100 phần quà tặng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trần Đề (TP Cần Thơ).

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn (thứ tư từ trái qua) cùng bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, trao quà Tết đến người lao động (Ảnh: CTV).

Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, cho biết thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, người lao động; đồng thời đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, ông Lâm Văn Mẫn mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, quản trị, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng đề nghị đoàn viên, người lao động cần chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị. Người dân thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.

Nhận quà Tết, ông Dương Trọng Nghĩa, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Khánh Sung, cho biết rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo các cấp. Những phần quà tuy không lớn nhưng góp phần mang lại sự ấm áp, tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm gắn bó với công việc.