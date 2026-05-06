Trách nhiệm giới thiệu việc làm đối với tổ chức dịch vụ việc làm công

Theo Nghị định số 352 của Chính phủ, tổ chức dịch vụ việc làm công là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: tổ chức dịch vụ việc làm công do cơ quan quản lý Nhà nước về việc làm thành lập; tổ chức dịch vụ việc làm công do tổ chức chính trị - xã hội thành lập.

Tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí; tiếp nhận và cung ứng dịch vụ việc làm trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Các đơn vị có trách nhiệm niêm yết thời gian làm việc, quy trình cung ứng dịch vụ việc làm; bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về việc làm theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đồng thời, quy định nêu rõ trách nhiệm bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân, dữ liệu lao động, dữ liệu giao dịch việc làm theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo trong hoạt động dịch vụ việc làm.

Các tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động giao dịch việc làm, các phiên giao dịch việc làm; thu thập, lưu trữ, phân tích dự báo thị trường lao động trên địa bàn; thu thập, cập nhật dữ liệu người đăng ký tìm việc, nhu cầu tuyển dụng lao động của các tổ chức, cá nhân vào hệ thống cơ sở dữ liệu…

Tổ chức dịch vụ việc làm công có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và giới thiệu lao động cho người sử dụng lao động; thu thập, phân tích, lưu trữ và cung cấp thông tin về thị trường lao động.

Trong đó, hoạt động tư vấn gồm tư vấn, định hướng nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia; tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; tư vấn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực; tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

Hoạt động giới thiệu việc làm gồm giới thiệu việc làm ở trong nước cho người lao động; giới thiệu việc làm ở nước ngoài cho người lao động thông qua các doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối với tổ chức dịch vụ việc làm công do cơ quan quản lý Nhà nước về việc làm cấp tỉnh thành lập, ngoài việc thực hiện các nội dung trên phải tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với tổ chức dịch vụ việc làm công do cơ quan quản lý Nhà nước về việc làm cấp Trung ương thành lập có trách nhiệm thu thập, phân tích, lưu trữ và cung cấp thông tin về thị trường lao động; hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ về dịch vụ việc làm, thông tin thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý, vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia; điều phối và kết nối hoạt động của các Tổ chức dịch vụ việc làm công trên toàn quốc.