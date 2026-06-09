Trách nhiệm bảo đảm ngân sách hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Người dân làm thủ tục hưởng quyền lợi từ bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh: Nguyễn Vy).

Nghị định này áp dụng với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 31 Luật Việc làm; cơ quan bảo hiểm xã hội, Sở Nội vụ tỉnh, thành phố; tổ chức dịch vụ việc làm công do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập được giao các nhiệm vụ thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

Trong đó, Chương VIII của Nghị định đề cập đến quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, Điều 41 và 42 của Nghị định 374 nêu rõ thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính trong công tác quản lý bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, Bộ Tài chính có quyền ban hành các văn bản hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp; chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về cơ chế tài chính bảo hiểm thất nghiệp; bảo đảm ngân sách hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành tổ chức thực hiện và quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử trong chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp thống nhất trên toàn quốc; bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với tổ chức dịch vụ việc làm công, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.