Trả điện thoại cho cô gái bị trộm, chủ tiệm gặp chuyện bất ngờ sau 2 năm

Cuộc hội ngộ xúc động

Một đoạn clip ghi lại cuộc hội ngộ bất ngờ sau 2 năm, giữa cô gái từng đánh mất điện thoại và người chủ tiệm đã giúp cô tìm lại tài sản đang thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Trong clip, cô gái mang quà đến tận cửa tiệm để cảm ơn người đàn ông từng giúp mình trong lúc khó khăn nhất. Sự chân thành của cả hai khiến nhiều người xúc động. Đoạn video nhanh chóng được lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận tích cực.

Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa chủ tiệm điện thoại và cô gái từng được anh giúp tìm lại tài sản khiến nhiều người xúc động (Clip: Nhân vật cung cấp).

Chị Ngọc Hà (SN 1999, ngụ phường Vũng Tàu, TPHCM) cho biết vào giữa năm 2024, chị mua một chiếc điện thoại trị giá khoảng 24 triệu đồng theo hình thức trả góp. Sau nhiều năm sử dụng điện thoại cũ, đây là món đồ chị phải dành dụm rất lâu mới dám mua cho bản thân.

Thế nhưng chỉ khoảng một tháng sau, chiếc điện thoại bất ngờ bị lấy mất trong lúc chị đang làm việc.

“Hôm đó quán đông khách nên tôi sơ ý để quên điện thoại trong nhà vệ sinh. Đến khi phát hiện thì máy đã bị người lạ trộm mất rồi tắt nguồn”, chị Hà kể.

Theo chị Hà, thời điểm ấy chị gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn và suy sụp. Chiếc điện thoại không chỉ là tài sản giá trị nhất lúc đó mà còn là công cụ phục vụ công việc hằng ngày. Trong khi khoản trả góp vẫn còn, chị phải mượn điện thoại của bạn để liên lạc và xử lý công việc.

“Nếu mất luôn điện thoại thì tôi vừa phải tiếp tục trả góp, vừa phải vay tiền mua máy mới. Tôi lúc đó chỉ còn chút hy vọng nên cố gắng kiểm tra camera, tìm mọi cách liên lạc với người lấy để xin chuộc lại. Tôi lo lắng đến mức mất ăn, mất ngủ. Đến lúc điện thoại bị kẻ gian tắt nguồn thì tôi thật sự tuyệt vọng”, chị nói.

Trong lúc gần như bỏ cuộc, chị Hà bất ngờ nhận thông tin chiếc điện thoại đã được mang đến một cửa tiệm ở phường Phước Hải để bán. Người liên lạc với chị là anh Cao Hoàng Vũ (SN 1984), chủ một tiệm điện thoại với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề.

Anh Vũ cho hay sau khi tiếp nhận và kiểm tra chiếc điện thoại từ một khách hàng lạ mặt, anh nhận thấy điện thoại này vẫn còn khóa bảo mật nên nghi ngờ đây là tài sản thất lạc. Vì vậy, anh từ chối mua lại chiếc máy.

Đồng thời, anh chụp lại thông tin cá nhân của người mang điện thoại đến bán, khuyên người này nên thương lượng trả lại cho chủ sở hữu, nếu không, anh sẽ trình báo cơ quan chức năng.

Từ mục thông tin y tế khẩn cấp còn lưu trong điện thoại, anh Vũ lần lượt gọi vào những số liên lạc hiếm hoi để tìm chủ nhân chiếc máy.

Tuy nhiên, việc tìm người sở hữu không hề dễ dàng. Những cuộc gọi đầu tiên đến mẹ và sếp cũ của chị Hà đều bị nghi là lừa đảo nên từ chối tiếp nhận thông tin. Không bỏ cuộc, anh Vũ tiếp tục dò tìm và cuối cùng liên lạc được với số điện thoại chị Hà đang dùng tạm thời.

Sau đó, anh đứng ra kết nối để chị Hà chuộc lại chiếc điện thoại với số tiền khoảng 2 triệu đồng. Với chị, đó là khoảnh khắc như lấy lại được cả gia tài. Trong khi đó, chủ tiệm điện thoại này cũng từ chối nhận số tiền thay cho lời cảm ơn từ chị Hà.

Sau 2 năm, cô gái từng mất điện thoại quay lại tìm ân nhân năm xưa để gửi lời cảm ơn bằng món quà nhỏ đầy chân thành (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quá xúc động và biết ơn, chị Hà luôn xem người chủ tiệm là ân nhân của mình. Thế nhưng trong khoảng thời gian rối bời khi ấy, chị lại không nhớ chính xác địa chỉ cửa tiệm để quay lại cảm ơn.

Mãi đến gần đây, trong một lần trở lại Phước Hải du lịch, chị tình cờ nhận ra cửa tiệm khi đi ngang qua con đường cũ.

“Tôi giật mình vì không nghĩ mình lại may mắn tìm được cửa tiệm của ân nhân sau từng ấy thời gian”, chị kể.

Không chần chừ, chị mua quà rồi ghé vào tiệm để cảm ơn người từng giúp mình 2 năm trước. Trong khi đó, anh Vũ cũng bất ngờ khi cô gái năm nào vẫn còn nhớ đến câu chuyện cũ.

“Tôi nghĩ giúp người khác là chuyện nên làm. Hồi đó bạn ấy đã cảm ơn rồi nên tôi cũng không để tâm nữa. Không ngờ sau 2 năm, bạn ấy vẫn nhớ và quay lại tìm mình”, anh Vũ chia sẻ.

Nghề dễ bị hiểu lầm

Không chỉ gây xúc động bởi hành động giúp cô gái tìm lại điện thoại thất lạc, câu chuyện của anh Cao Hoàng Vũ còn khiến nhiều người chú ý đến những góc khuất phía sau nghề sửa chữa, mua bán điện thoại.

Anh Vũ bộc bạch đã gắn bó với công việc này hơn 10 năm. Tiệm của anh nằm ở khu vực Phước Hải, nơi gần biển và tập trung đông khách du lịch nên thường xuyên tiếp nhận các trường hợp điện thoại rơi nước, thất lạc hoặc hư hỏng cần xử lý gấp.

“Nhiều bạn đi du lịch bị rớt điện thoại xuống nước biển là mang tới nhờ xử lý ngay để còn tiếp tục chuyến đi. Có người nửa đêm cũng gọi nhờ sửa gấp”, anh kể.

Tiệm điện thoại tồn tại hơn 10 năm tại phường Phước Hải, TPHCM của anh Vũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh, áp lực lớn nhất của nghề sửa điện thoại không chỉ nằm ở tay nghề mà còn đến từ sự tin tưởng của khách hàng. Người thợ trong nghề rất dễ bị nghi ngờ tráo linh kiện hoặc vô tình tiếp tay cho các đối tượng trộm cắp điện thoại.

Vì vậy, để có thể gắn bó lâu dài với công việc, anh luôn cố gắng minh bạch trong mọi quy trình, từ kiểm tra máy, báo lỗi đến sửa chữa và giao nhận thiết bị. Với anh, sự rõ ràng là cách để giữ uy tín cũng như hạn chế những hiểu lầm không đáng có.

“Nghề nào cũng vậy, phải làm bằng cái tâm thì mới đi lâu dài được. Bản thân tôi luôn cố gắng đối xử tử tế với khách hàng, nhưng tôi cũng chỉ làm việc với những người tôn trọng mình. Với những khách hàng ngay từ đầu đã thể hiện sự thiếu tin tưởng hoặc xem thường người thợ, tôi sẵn sàng từ chối”, anh chia sẻ.

Anh Vũ cho hay trong nhiều năm làm nghề, anh cũng không ít lần chủ động từ chối nhận sửa chữa hoặc giao dịch khi cảm thấy có dấu hiệu không minh bạch.

“Làm nghề lâu năm thì mình sẽ có cách quan sát để nhận ra khách hàng có minh bạch hay không. Điều đó cũng là để tránh rủi ro cho bản thân”, anh nói.

Với anh Vũ, nghề sửa điện thoại không đơn thuần là sửa một thiết bị hư hỏng, mà còn là công việc đòi hỏi trách nhiệm và sự tử tế trong từng quyết định. Chính sự cẩn trọng ấy đã giúp anh giữ được niềm tin của nhiều khách hàng suốt hơn một thập kỷ làm nghề.