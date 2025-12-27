TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch

Thành phố yêu cầu các xã, phường, đặc khu vận động, nhắc nhở người dân treo cờ tổ quốc trong ngày 1/1 (Ảnh minh họa: Quang Ninh).

Trước đó, UBND Thành phố đã có thông báo về việc treo cờ tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 vào ngày 10/12. Tuy nhiên, do Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ Tết Dương lịch nên TPHCM điều chỉnh lại thời gian nghỉ Tết Dương lịch.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ năm (ngày 1/1/2026) đến hết chủ nhật (ngày 4/1/2026), sau đó làm bù vào thứ bảy (ngày 10/1/2026).

Chi tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (Thiết kế: Khương Hiền).

UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân; cử công chức, viên chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

UBND Thành phố giao chủ tịch UBND các phường - xã - đặc khu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức; đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.