Tọa đàm "Xây dựng Nông thôn mới 2021–2025: Thành tựu từ chính sách, sức mạnh từ cộng đồng"

Sau gần 5 năm triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021–2025 đã tạo nên nhiều đổi thay rõ nét trên khắp các vùng quê Việt Nam.

Thành công ấn tượng này bắt nguồn từ hệ thống chính sách đồng bộ và sự đồng thuận của nhân dân. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là chủ thể của chương trình – trực tiếp hiến đất, đóng góp ngày công, giám sát công trình và bảo vệ kết quả sau đầu tư.

Tọa đàm "Xây dựng Nông thôn mới 2021–2025: Thành tựu từ chính sách, sức mạnh từ cộng đồng" (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhằm lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, khơi dậy tinh thần “người dân là chủ thể”, biến sức mạnh cộng đồng thành động lực bền vững cho chương trình trong chặng đường tiếp theo của chương trình, báo Dân trí phối hợp cùng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ) tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Xây dựng Nông thôn mới 2021–2025: Thành tựu từ chính sách, sức mạnh từ cộng đồng”.

Khách mời của tọa đàm: ông Trần Xuân Hiền – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ (thứ hai từ trái sang) và ông Phạm Ngọc Toàn – Giám đốc Trung tâm Thông tin, phân tích, dự báo chiến lược và Dịch vụ công (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng đại diện báo Dân trí (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sự kiện đang diễn ra tại tòa soạn báo Dân trí với sự tham gia của ông Trần Xuân Hiền – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ - và ông Phạm Ngọc Toàn – Giám đốc Trung tâm Thông tin, phân tích, dự báo chiến lược và Dịch vụ công.