Tỉnh miền núi cần hàng chục nghìn lao động mỗi năm đến 2030

Trong định hướng phát triển đến năm 2030, Lạng Sơn đứng trước nhu cầu lớn về nhân lực khi hàng loạt khu, cụm công nghiệp được mở rộng, cùng với sự phát triển của logistics, kinh tế cửa khẩu và dịch vụ.

Theo quy hoạch, riêng giai đoạn 2028-2030, các khu, cụm công nghiệp của tỉnh cần khoảng 15.000-20.000 lao động. Tổng quy mô việc làm toàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 339.000 người vào năm 2030.

Những con số này cho thấy nhu cầu lao động không chỉ tăng về lượng mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, trong bối cảnh cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang công nghiệp và dịch vụ.

Nhu cầu lớn, nhưng cung - cầu chưa gặp nhau

Thực tế cho thấy, dù nhu cầu tuyển dụng gia tăng, thị trường lao động tại địa phương vẫn tồn tại khoảng cách giữa doanh nghiệp và người lao động.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn, năm 2025 có hơn 2.800 lượt người đăng ký tìm việc, khoảng 1.600 người được tuyển dụng, tăng hơn 20% so với năm trước. Tuy nhiên, số lượt tư vấn, kết nối lại giảm, cho thấy việc tiếp cận thông tin việc làm chưa thực sự hiệu quả.

Bước sang quý I/2026, số người đăng ký tìm việc tăng hơn 40% so với cùng kỳ, nhưng số người được giới thiệu và có việc làm lại giảm đáng kể. Diễn biến này phản ánh rõ thực trạng cung - cầu lao động chưa “khớp”, dù nhu cầu tuyển dụng vẫn hiện hữu.

Tại Ngày hội việc làm kết hợp giới thiệu Sàn giao dịch việc làm trực tuyến năm 2026 do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức mới đây, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận, việc kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.

“Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp là có, nhưng việc tiếp cận của người lao động còn khó khăn, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa”, bà Nhàn nói.

Theo bà Nhàn, một trong những nguyên nhân là chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều lao động thiếu kỹ năng, chưa được đào tạo bài bản, trong khi doanh nghiệp yêu cầu ngày càng cao hơn về tay nghề và tác phong làm việc.

Tăng kết nối, nâng chất lượng lao động

Để giải bài toán nhân lực, Lạng Sơn đang tập trung vào 2 hướng chính: tăng cường kết nối thị trường lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 100 phiên giao dịch việc làm, trong đó có cả các phiên lưu động tại xã, trường học, cơ sở đào tạo nghề. Các hoạt động này giúp người lao động tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, đồng thời được tư vấn, định hướng nghề nghiệp.

Cùng với đó, các nền tảng số cũng được đẩy mạnh. Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường đăng tải thông tin tuyển dụng trên website, mạng xã hội, ứng dụng mã QR để hỗ trợ tra cứu thông tin nhanh chóng. Đây được kỳ vọng là kênh kết nối hiệu quả trong bối cảnh nhu cầu việc làm ngày càng đa dạng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND tỉnh, các giải pháp cần được triển khai thực chất, tránh hình thức.

“Các hoạt động kết nối phải bám sát nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động, đồng thời gắn với đào tạo, nâng cao kỹ năng để người lao động có thể đáp ứng yêu cầu tuyển dụng”, bà nhấn mạnh.

Song song đó, tỉnh cũng định hướng tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, nhất là với thanh niên và lao động nông thôn. Mục tiêu không chỉ là tạo việc làm, mà còn giúp người lao động có thể làm việc ổn định ngay tại địa phương.

Trong bối cảnh nhu cầu lao động tăng nhanh, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện khả năng kết nối thị trường sẽ là yếu tố quyết định để Lạng Sơn tận dụng cơ hội phát triển trong những năm tới.