Tính bảo hiểm xã hội sao với khoản phí phục vụ của nhân viên khách sạn?

Gửi câu hỏi đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam, anh Minh thắc mắc về quy định tính các khoản bổ sung khác được trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương vào tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Anh Minh làm trong ngành nhà hàng - khách sạn. Thực tế hoạt động của ngành này có một loại thu nhập gọi là phí phục vụ. Đây là khoản tiền doanh nghiệp thu từ khách hàng theo chính sách giá, sau đó phân phối lại cho người lao động theo quy chế của doanh nghiệp.

Khoản tiền này thường được chi trả cùng kỳ trả lương hằng tháng, liên tục trong suốt quá trình người lao động làm việc, mặc dù số tiền thực tế có thể thay đổi theo doanh thu từng tháng.

“Tôi hiểu khoản phí phục vụ này được trả thường xuyên, liên tục trong mỗi kỳ trả lương thì được xem là khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương. Do đó, khoản tiền này thuộc tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tôi hiểu như vậy có đúng không?”, anh Minh hỏi.

Trong ngành nhà hàng - khách sạn, lao động có thêm khoản phí phục vụ ngoài lương (Ảnh minh họa: TC Saigontourist).

Trả lời anh Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: “Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Khoản1 Điều 7 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác”.

Luật cũng quy định chi tiết từng khoản thu nhập được tính vào tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thứ nhất, mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Thứ hai, các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Thứ ba, các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Ngoài ra, tại Khoản 5 Điều 3, Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH (Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con) quy định: “Đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động”.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các khoản ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động này không phải là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Như vậy, các khoản này không thuộc tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối chiếu các quy định nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời anh Nam: “Phí phục vụ nêu trong câu hỏi của ông không phải là tiền lương làm căn cứ để tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định”.