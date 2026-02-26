Tiểu thương đêm chỉ ngủ 2 tiếng để kiếm chục triệu đồng ngày vía Thần Tài

Từ chối hàng chục đơn hàng mỗi ngày

Hơn 3h ngày 26/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), gia đình anh Hậu (ngụ tại TPHCM) thức dậy sau một đêm ngủ chập chờn, tranh thủ chuẩn bị cùng lúc 30 mâm tam sên cho khách hàng trong dịp vía Thần Tài.

Nghề làm mâm cúng vía Thần tài kiếm doanh thu hàng chục triệu đồng trong vài ngày (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trước cửa hàng, tài xế ra vào liên tục. Tay cầm điện thoại nhắn tin xác nhận với khách, các thành viên trong gia đình vẫn không quên kiểm tra từng mâm cúng, chỉnh lại lễ vật ngay ngắn rồi dặn dò tài xế vận chuyển cẩn thận, đảm bảo giao đúng giờ đã hẹn.

Gắn bó với nghề chuẩn bị mâm cúng vía Thần Tài hơn 7 năm, anh Hậu cho hay những dịp cao điểm, cả gia đình phải chấp nhận ngủ chỉ vài tiếng mỗi ngày. Dù khách hàng thường đặt mâm cúng trước khoảng 4-5 ngày, thậm chí cả tháng để cơ sở chủ động chuẩn bị nguyên liệu.

“Chỉ cần đăng thông tin là đã có người liên hệ đặt ngay. Những nguyên liệu như bánh bao hình túi tiền, hải sản hay các vật phẩm trang trí đều phải đặt trước, nếu để sát ngày mới chuẩn bị thì rất khó tìm hoặc giá sẽ tăng cao”, anh nói.

Tài xế đến nhận hàng từ sáng sớm (Ảnh: Nguyễn Vy).

Mức giá mâm cúng tại cơ sở của anh dao động từ 600.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

Mâm cúng cơ bản thường gồm bộ tam sên truyền thống như thịt heo, tôm hoặc cua, trứng, cùng các lễ vật đi kèm. Với những khách có điều kiện hơn, mâm lễ được bổ sung thêm các vật phẩm tượng trưng cho tài lộc như bánh bao hình túi tiền, trái cây hoặc các chi tiết trang trí cầu kỳ hơn.

Theo anh Hậu, giá nguyên liệu trong dịp này tăng đáng kể so với ngày thường.

“Ví dụ như bánh bao ngày thường chỉ khoảng 18.000-20.000 đồng/cái, nhưng cận ngày vía Thần Tài có thể tăng lên 25.000-30.000 đồng. Hải sản và nhiều nguyên liệu khác cũng tăng theo”, anh nói.

Các lễ vật được sơ chế, sắp xếp cẩn thận để đảm bảo sự đầy đủ, trang trọng trước khi giao đến tay khách hàng (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong khi đó, anh Minh Quốc (ngụ tại TPHCM), đại diện một cơ sở chuyên chuẩn bị mâm cúng, cho biết lượng khách năm nay tăng mạnh dù đây là năm đầu tiên anh tham gia lĩnh vực này.

“Từ mùng 6 đến mùng 10 âm lịch, lịch làm việc của chúng tôi kín hoàn toàn. Có những ngày, chúng tôi phải từ chối hơn 30-40 khách vì không thể nhận thêm đơn. Để đảm bảo chất lượng, cơ sở chỉ nhận tối đa khoảng 10 mâm/ngày”, anh Quốc nói.

Theo anh, nhiều khách hàng chủ động đặt dịch vụ từ rất sớm, thậm chí trước 1-2 tháng, nhằm tránh tình trạng quá tải vào thời điểm cao điểm. Một số khách quen còn đặt nhiều mâm cùng lúc để cúng tại cửa hàng, văn phòng và nhà riêng.

Chỉ tính riêng từ mùng 6 âm lịch đến cận ngày vía Thần Tài, cơ sở của anh phải hoàn thành khoảng 40-50 mâm cúng.

Giá mỗi mâm cúng tại cơ sở dao động tùy theo quy mô và yêu cầu cụ thể, trung bình từ khoảng 1,6 triệu đồng trở lên. Với những khách hàng có nhu cầu cao hơn, mức giá có thể tăng tương ứng với số lượng lễ vật và mức độ đầu tư cho phần trang trí.

Những đêm thức trắng và niềm vui khi khách hài lòng

Để kịp hoàn thiện và giao mâm cúng đúng giờ đẹp, những người làm nghề phải làm việc với cường độ cao, đặc biệt trong những ngày cận vía Thần Tài.

Anh Hậu chia sẻ công việc mỗi ngày thường bắt đầu từ sáng sớm, khi anh ra chợ lựa chọn nguyên liệu tươi ngon. Sau đó, anh trở về sơ chế, luộc và chuẩn bị từng lễ vật theo đúng yêu cầu của khách. Vào những ngày cao điểm, anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Những ngày cận vía Thần Tài, cơ sở của anh Hậu phải làm việc xuyên đêm để kịp giao mâm cúng cho khách vào sáng sớm (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Phải chuẩn bị từ sớm để sáng hôm sau giao cho khách. Có người yêu cầu nhận từ 6h đến 7h, nên mình buộc phải làm xuyên đêm. Càng sát ngày càng bận, nhiều hôm làm liên tục đến khuya rồi sáng lại dậy sớm làm tiếp. Nếu không chuẩn bị nguyên liệu trước thì sẽ không kịp tiến độ”, anh chia sẻ.

Tương tự, cơ sở của anh Quốc chỉ có 3-4 nhân viên, chủ yếu là các thành viên trong gia đình. Trước lượng đơn hàng tăng mạnh, cả nhà phải thay phiên nhau làm việc gần như suốt ngày đêm để đảm bảo tiến độ.

“Từ mùng 6 âm lịch đến nay, chúng tôi không nghỉ ngày nào. Có hôm mỗi người chỉ ngủ 1-2 tiếng rồi lại tiếp tục làm việc. Ai cũng cố gắng để hoàn thành mâm cúng đúng giờ cho khách”, anh Quốc tâm sự.

Theo anh, phần lớn mâm cúng được khách yêu cầu giao vào buổi sáng, trước 12h, nên khối lượng công việc thường dồn vào ban đêm và rạng sáng. Đây là khoảng thời gian các cơ sở phải tất bật hoàn thiện từng công đoạn, từ chế biến đến sắp xếp, đóng gói và chuẩn bị vận chuyển.

Không chỉ chịu áp lực về thời gian, người làm nghề còn phải đảm bảo chất lượng từng lễ vật. Với nhiều khách hàng, mâm cúng đầu năm mang ý nghĩa tâm linh quan trọng, nên mọi chi tiết đều phải được chuẩn bị cẩn thận và chỉn chu.

Anh Hậu kể rằng trong quá trình làm nghề, anh từng gặp không ít tình huống ngoài ý muốn, như lễ vật bị hư hỏng hoặc không còn nguyên vẹn trong quá trình chế biến.

“Có lần do cua còn nóng nên vô tình bị gãy càng trong lúc chúng tôi sắp xếp. Điều này đã khiến khách không hài lòng. Những lúc như vậy, tôi rất buồn vì biết khách hàng đặt nhiều niềm tin vào mâm cúng”, anh bộc bạch.

Trên thị trường, mâm tam sên cúng vía Thần Tài có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Vy).

Dù đối mặt với nhiều áp lực, niềm vui lớn nhất của người làm nghề vẫn đến từ sự ghi nhận của khách hàng. Theo anh Hậu, có những khách sau khi hoàn tất nghi lễ đã chụp hình bàn thờ và gửi lại ảnh cho anh xem như một lời cảm ơn.

“Nhìn thấy mâm lễ được đặt trang nghiêm trên bàn thờ, tôi cảm thấy vui vì đã góp phần chuẩn bị một nghi lễ quan trọng cho họ”, anh nói.

Với anh Hậu, công việc này không đơn thuần là một dịch vụ kinh doanh, mà còn gắn liền với yếu tố tinh thần. Mỗi mâm cúng không chỉ là những lễ vật được chuẩn bị công phu, mà còn chứa đựng niềm tin và kỳ vọng của khách hàng vào một năm mới thuận lợi.

“Tôi luôn cảm nhận đây không chỉ là công việc, mà còn là cách góp phần gìn giữ một nét văn hóa và niềm tin của nhiều người. Mỗi mâm cúng hoàn thành đúng giờ, đúng yêu cầu cũng là niềm vui và động lực để tôi tiếp tục gắn bó với nghề”, anh trải lòng.