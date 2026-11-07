Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết các cấp Công đoàn sẽ tăng cường đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án sản xuất, thời gian nghỉ Tết, kế hoạch trả lương, thưởng Tết.

Công đoàn còn thực hiện giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động, đồng thời chủ động phối hợp với doanh nghiệp công khai phương án trả lương, thưởng Tết trước kỳ nghỉ ít nhất 20 ngày.

Trước đó, các cấp công đoàn cũng thực hiện thương lượng để người lao động có số ngày nghỉ dài dịp Tết Nguyên đán. Trong khi cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày liên tiếp dịp Tết Nguyên đán 2027, hàng nghìn công nhân Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam được thông báo nghỉ dịp này lên đến 12 ngày.

Người lao động sẽ được nghỉ từ ngày 3/2 (27 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết ngày 14/2 (mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Theo Chủ tịch Công đoàn, công nhân, lao động của công ty đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Công đoàn tăng cường thương lượng số ngày nghỉ lễ, Tết (Ảnh minh họa: Thu Hương)

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam cho biết, lịch nghỉ lễ, Tết 2027 được cơ quan liên quan lấy ý kiến và ban hành sớm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bố trí số ngày nghỉ phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho năm tới. Công đoàn đã đàm phán để người lao động có số ngày nghỉ dài hơi.

Ngoài ra, công ty dự kiến số ngày làm việc trong năm 2027 là 269 ngày. Bên cạnh 12 ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động, công ty còn bố trí 32 ngày nghỉ thêm có hưởng lương.

Về ngày nghỉ dịp Tết, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) Đỗ Danh Giáp cho biết công ty bố trí nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Cụ thể, người lao động được nghỉ từ thứ tư ngày 3/2 đến hết thứ năm, ngày 11/2. Trong đó, hai ngày là ngày 3/2 và ngày 11/2 sẽ bố trí phép năm của công nhân, lao động.

Bên cạnh đàm phán về số ngày nghỉ Tết, Liên đoàn Lao động Hà Nội còn dự kiến trợ cấp cho khoảng 65.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với mức 1 triệu đồng/người. Tổng kinh phí dự kiến là 65 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, các nhóm được ưu tiên hỗ trợ gồm: Người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi bản thân hoặc người thân (vợ, chồng, con) mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn; người bị ảnh hưởng về việc làm, thu nhập như bị giảm việc làm, mất việc làm, bị hoãn hợp đồng lao động hoặc thu nhập giảm sút.

Đối tượng được hỗ trợ còn là người làm việc tại doanh nghiệp khó khăn, lao động làm công việc đặc thù, người lao động thuộc nhóm cần được quan tâm như công nhân thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Nhóm dự kiến thuộc diện được nhận hỗ trợ nữa là người lao động làm việc xuyên Tết và các trường hợp khó khăn đặc biệt ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết; công chức, viên chức và cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Bên cạnh khoản trợ cấp 1 triệu đồng/người, Liên đoàn Lao động Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” kết hợp “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp tại 4 địa điểm.