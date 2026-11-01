Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2026 gồm những gì?

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Thời hạn nộp là 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.

Từ ngày 1/1/2026, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo Luật Việc làm số 74/2025/QH15 và Nghị định 374/2025/NĐ-CP. Người lao động cần phân biệt thời hạn 3 tháng để nộp hồ sơ, thời hạn cơ quan giải quyết xem xét hồ sơ và thời điểm bắt đầu được tính hưởng trợ cấp. Đây là những mốc khác nhau.

Điều kiện nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Việc làm năm 2025 mới được xem xét hưởng trợ cấp.

Các điều kiện cơ bản gồm: chấm dứt hợp đồng hoặc chấm dứt làm việc theo quy định, không thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật hoặc nghỉ việc khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu; có đủ thời gian đóng BHTN; nộp đủ hồ sơ trong thời hạn; và trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ không thuộc các trường hợp loại trừ được luật quy định.

Thông thường, người lao động phải đóng BHTN đủ từ 12 tháng trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng. Với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, phải đóng đủ 12 tháng trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng. Việc nộp đủ giấy tờ không đồng nghĩa hồ sơ chắc chắn được duyệt nếu người lao động chưa đáp ứng các điều kiện hưởng.

Người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những giấy tờ gì?

Theo Điều 14 Nghị định 374/2025/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm các thành phần chính sau:

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 10 ban hành kèm Nghị định 374/2025/NĐ-CP.

- Một trong các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định.

- Sổ bảo hiểm xã hội.

Giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng có thể là hợp đồng đã hết hạn hoặc hoàn thành công việc; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng; hoặc văn bản xác nhận của người sử dụng lao động có đủ thông tin về người lao động, loại hợp đồng, lý do và thời điểm chấm dứt. Một số trường hợp đặc thù có giấy tờ xác nhận riêng theo quy định.

Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó. Hình thức giấy tờ được chấp nhận có thể là bản chính, bản sao chứng thực, bản chính kèm bản sao để đối chiếu hoặc bản điện tử theo quy định.

Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) là thành phần hồ sơ theo Nghị định. Cơ quan BHXH có trách nhiệm xác nhận thời gian đóng BHTN và trả sổ cho người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động; một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an áp dụng thời hạn riêng. Người lao động nên kiểm tra việc xác nhận quá trình đóng trước khi nộp hồ sơ.

Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

Người lao động nộp 1 bộ hồ sơ cho tổ chức dịch vụ việc làm công tại địa phương nơi mình có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp. Có hai phương thức chính:

- Nộp trực tiếp: Người lao động đến tổ chức dịch vụ việc làm công để nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn trả kết quả.

- Nộp trực tuyến: Người lao động nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Với phương thức này, giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng được gửi dưới dạng bản chụp từ bản chính, bản chụp bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử theo quy định.

Nghị định 374/2025/NĐ-CP quy định hai cách nộp nêu trên. Không nên hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua ứng dụng VssID nếu chưa có căn cứ về việc hệ thống này cung cấp thủ tục đó.

Trường hợp người lao động bị ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế; hoặc gặp hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã, người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính. Ngày nộp được xác định theo ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hoặc ngày gửi ghi trên dấu bưu chính.

Quy trình hưởng trợ cấp thất nghiệp: 4 bước cần nhớ:

Bước 1: Kiểm tra điều kiện và xác định thời hạn nộp

Ghi nhận chính xác ngày chấm dứt hợp đồng hoặc chấm dứt làm việc; kiểm tra lý do chấm dứt, thời gian đã đóng BHTN và tình trạng tham gia bảo hiểm. Hồ sơ phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng hoặc chấm dứt làm việc theo quy định. Không nên đợi đến gần hết hạn mới chuẩn bị.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ

Điền Mẫu số 10; chuẩn bị giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng thuộc danh mục được chấp nhận và sổ BHXH đã được xác nhận quá trình đóng BHTN. Đối chiếu họ tên, thông tin cá nhân, loại hợp đồng, lý do và ngày chấm dứt hợp đồng trên các giấy tờ. Nếu dữ liệu đóng chưa được xác nhận, cần liên hệ người sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH để kiểm tra.

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn

Nộp trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công nơi muốn nhận trợ cấp hoặc nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Khi nộp trực tiếp, người lao động nhận phiếu hẹn trả kết quả; khi nộp trực tuyến, theo dõi thông báo tiếp nhận và hẹn trả kết quả trên hệ thống. Nên lưu lại giấy hẹn, mã hồ sơ và các thông báo điện tử.

Bước 4: Theo dõi kết quả, nhận trợ cấp và thông báo tìm việc

Tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nếu không đủ điều kiện, người lao động phải được thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Với hồ sơ trực tuyến, quyết định hoặc thông báo được gửi qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Sau khi có quyết định, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết thời hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động cần theo dõi hướng dẫn nhận quyết định, không bỏ qua phiếu hẹn hoặc thông báo trên hệ thống.

Thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp. Đây không phải là thời hạn cơ quan giải quyết phải ban hành quyết định. Cần phân biệt mốc bắt đầu tính hưởng với thời hạn xem xét hồ sơ 15 ngày làm việc và thời hạn chi trả của cơ quan BHXH.

Người lao động phải làm gì khi nhận trợ cấp thất nghiệp?

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng, theo Mẫu số 24 và lịch ghi trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp. Người lao động cần đọc kỹ ngày thông báo của từng tháng, không tự suy đoán lịch.

Nếu không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng, trợ cấp có thể bị tạm dừng. Nếu 3 tháng liên tục không thông báo, người lao động có thể bị chấm dứt hưởng theo quy định. Khi có việc làm thuộc trường hợp luật định hoặc phát sinh tình huống ảnh hưởng đến quyền hưởng, cần thông báo kịp thời với tổ chức dịch vụ việc làm công.

Những trường hợp cần lưu ý khi làm thủ tục

Không phải mọi trường hợp đã nghỉ việc và nộp đủ hồ sơ đều được hưởng trợ cấp. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, người lao động không được thuộc các trường hợp luật quy định như có việc làm và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc dân quân thường trực; đi học tập có thời hạn trên 12 tháng; chấp hành một số quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư hoặc chết.

Nếu nộp hồ sơ quá thời hạn 3 tháng, người lao động không được giải quyết trợ cấp cho đợt chấm dứt việc làm đó. Tuy nhiên, không nên diễn đạt đơn giản rằng toàn bộ thời gian đã đóng luôn được bảo lưu nguyên vẹn trong mọi trường hợp. Việc bảo lưu được xác định theo các nguyên tắc và trường hợp cụ thể tại Luật Việc làm và Nghị định 374/2025/NĐ-CP.

Những lỗi thường gặp khiến hồ sơ bị chậm hoặc ảnh hưởng quyền lợi

- Nhầm ngày nghỉ việc thực tế với ngày chấm dứt hợp đồng ghi trên giấy tờ, dẫn đến tính sai thời hạn 3 tháng.

- Chưa kiểm tra điều kiện về thời gian đóng BHTN hoặc dữ liệu đóng chưa được cơ quan BHXH xác nhận.

- Chỉ chuẩn bị quyết định nghỉ việc mà bỏ qua Mẫu số 10 hoặc sổ BHXH theo thành phần hồ sơ.

- Dùng giấy tờ chấm dứt hợp đồng không thể hiện rõ lý do, thời điểm hoặc thông tin người lao động.

- Tin rằng có thể nộp qua VssID trong khi quy định thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện hành nêu Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Hiểu nhầm thời hạn 10 ngày làm việc là thời hạn ra quyết định; thời hạn giải quyết theo Nghị định là 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Không theo dõi phiếu hẹn, quyết định hưởng và lịch thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng.

Câu hỏi thường gặp về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

Nộp trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công ở địa phương nơi người lao động có nhu cầu nhận trợ cấp hoặc nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu?

Trong 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những gì?

Gồm đề nghị hưởng theo Mẫu số 10, một trong các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng hoặc chấm dứt làm việc theo quy định và sổ BHXH.

Có thể nộp hồ sơ qua VssID không?

Nghị định 374/2025/NĐ-CP quy định nộp trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Không nên coi VssID là kênh nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu chưa có hướng dẫn chính thức khác.

Bao lâu thì có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Tổ chức dịch vụ việc làm công xem xét, trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Khi nào bắt đầu được tính hưởng trợ cấp?

Thời điểm hưởng là ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời điểm này khác với thời hạn giải quyết hồ sơ và thời hạn cơ quan BHXH chi trả.