Thu nhập tăng gấp 6 lần sau khi nghỉ hưu “non” ngắn hạn

Hai lần "nghỉ hưu" trước tuổi 35

Trong khi nhiều người dành cả sự nghiệp để tiết kiệm cho tuổi già, Ali Rosli lại chọn một cách tiếp cận khác. Thay vì chờ đến tuổi nghỉ hưu mới tận hưởng cuộc sống, chàng trai 33 tuổi đã 2 lần chủ động tạm dừng công việc trong nhiều tháng để nghỉ ngơi, du lịch và định hướng lại tương lai.

Rosli gọi đó là những kỳ "nghỉ hưu ngắn hạn" (mini - retirement) - khoảng thời gian người lao động tạm rời công việc giữa chừng sự nghiệp để tái tạo năng lượng trước khi quay trở lại thị trường lao động.

Ali Rosli, 33 tuổi, đã 2 lần nghỉ hưu ngắn hạn trong 7 năm qua (Ảnh: Reuters).

Lần đầu tiên Rosli thực hiện điều này vào năm 2019. Khi đó, anh làm trợ lý quản lý kiểm toán tại Malaysia với cường độ làm việc lên tới 80 giờ mỗi tuần. Áp lực kéo dài khiến anh rơi vào tình trạng kiệt sức vì công việc (burnout).

Thay vì lập tức tìm kiếm một công việc mới, Rosli quyết định cho bản thân một khoảng dừng.

“Tôi nghĩ rằng trong lúc nghỉ ngơi và suy ngẫm về con đường sự nghiệp, tại sao không thực hiện một chuyến đi dài ngày?”, anh kể.

Nhờ nhiều năm duy trì thói quen tiết kiệm và đầu tư, Rosli có đủ tiền để thực hiện chuyến du lịch kéo dài hai tháng từ Bắc Kinh, qua Nga rồi đến châu Âu bằng đường bộ. Đó là trải nghiệm mà anh gọi là chuyến đi để đời.

Sau khi trở lại làm việc, anh chuyển đến London (Anh) và đảm nhận vị trí quản lý cấp cao tại một công ty tài chính. Mức lương của anh tăng từ khoảng 14.000 bảng Anh (tương đương với hơn 496 triệu đồng) lên 85.000 bảng Anh (hơn 3 tỷ đồng) mỗi năm, tăng gấp 6 lần.

Năm 2025, Rosli tiếp tục thực hiện kỳ nghỉ hưu ngắn hạn thứ hai. Sau nhiều lần tìm cách chuyển sang công việc mới nhưng không thành công, anh quyết định tạm gác sự nghiệp trong 4 tháng và cùng vợ trở về Malaysia.

Để kéo dài thời gian nghỉ mà không tạo áp lực tài chính, hai vợ chồng Rosli trả lại căn hộ thuê ở London, gửi đồ đạc vào kho lưu trữ và sinh sống tại Malaysia, nơi chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể. Trong thời gian này, Rosli vẫn nhận một số dự án tài chính làm việc từ xa thông qua các mối quan hệ nghề nghiệp.

Ali Rosli hiện đảm nhiệm các vị trí quản lý tài chính theo dự án (Ảnh: Reuters).

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, anh quay lại London làm chuyên gia tài chính độc lập, đồng thời phát triển các nội dung về sự nghiệp và quản lý tài sản trên mạng xã hội.

Nhìn lại 2 lần tạm dừng công việc, Rosli khẳng định những khoảng nghỉ có chủ đích không hề làm gián đoạn sự nghiệp như số đông vẫn lo ngại.

"Từ trải nghiệm cá nhân, tôi thấy điều đó thực sự giúp sự nghiệp tăng tốc, thay vì kéo lùi bạn lại", anh chia sẻ.

Hiện tại, Rosli lên kế hoạch tiếp tục nghỉ hưu ngắn hạn sau mỗi 4-5 năm làm việc. Với anh, nghỉ hưu không còn là cột mốc ở cuối đời lao động, mà là những khoảng dừng chủ động được sắp xếp xen kẽ để tận hưởng cuộc sống và làm mới bản thân.

Khi nghỉ hưu không còn là cột mốc cuối cùng

Câu chuyện của Rosli phản ánh một xu hướng đang được ghi nhận ở nhiều người trẻ có điều kiện tài chính.

Theo báo cáo Chất lượng cuộc sống năm 2025 (Quality of Life Report) của ngân hàng HSBC, các nhà đầu tư thuộc thế hệ Z (những người được sinh ra trong khoảng từ năm 1997 đến năm 2012) và thế hệ Thiên niên kỷ (sinh ra trong khoảng từ năm 1981 đến 1996) đang thay đổi cách nhìn về nghỉ hưu.

Thay vì xem đây là cột mốc duy nhất ở cuối cuộc đời lao động, họ có xu hướng coi đó là những khoảng nghỉ được lên kế hoạch và phân bổ trong suốt sự nghiệp.

Kelly Renner, chuyên gia hoạch định tài chính tại Life Strategies Financial Partners (Mỹ), cho rằng không có gì sai với lựa chọn này nếu người lao động có công việc linh hoạt, khả năng quản lý chi tiêu tốt và nguồn tiết kiệm đủ để trang trải trong thời gian không có thu nhập.

Theo bà, những người duy trì thói quen tiết kiệm, sống trong khả năng tài chính của mình, đóng góp đều đặn cho quỹ hưu trí và có khoản dự phòng cho vài tháng nghỉ việc thường không gặp nhiều rủi ro khi lựa chọn nghỉ hưu ngắn hạn .

Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng việc tạm dừng công việc trong thời gian dài mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng có thể dẫn đến khó khăn tài chính.

Bên cạnh đó, những khoảng trống trong hồ sơ nghề nghiệp cũng có thể gây bất lợi nếu ứng viên không giải thích rõ mục đích hoặc giá trị của quãng thời gian nghỉ việc.

Sự phổ biến của mô hình nghỉ hưu ngắn hạn cho thấy nhiều người trẻ đang theo đuổi một cách tiếp cận khác đối với công việc và cuộc sống.

Thay vì trì hoãn những trải nghiệm cá nhân cho đến khi kết thúc sự nghiệp, họ lựa chọn tạo ra các khoảng dừng cần thiết để nghỉ ngơi, khám phá bản thân hoặc điều chỉnh hướng đi nghề nghiệp ngay trong những năm tháng lao động.

Với họ, nghỉ hưu không còn là phần thưởng dành riêng cho tuổi già mà có thể được trải nghiệm trước ở nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời.