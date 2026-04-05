Thu nhập người lao động tăng lên mốc 9 triệu đồng dù người có việc làm giảm

Về tình hình lao động, việc làm quý I, Cục Thống kê cho biết, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,6 triệu người, giảm 232.900 người so với quý trước nhưng tăng 687.800 người so với cùng kỳ năm trước.

Mức giảm theo quý chủ yếu mang tính thời điểm, do tác động của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, gián đoạn ngắn hạn của hoạt động sản xuất, kinh doanh và một bộ phận người lao động chưa quay trở lại thị trường lao động.

Tuy nhiên, xét theo xu hướng năm, lực lượng lao động vẫn tiếp tục tăng, phản ánh xu hướng gia tăng dân số trong độ tuổi lao động, cùng với mức độ tham gia thị trường lao động ổn định.

Bên cạnh đó, 52,5 triệu lao động có việc làm, giảm 233.400 người. Trong đó, lao động có việc làm khu vực thành thị là 20,6 triệu người, chiếm 39,2% và lao động khu vực nông thôn là 31,9 triệu người.

Cũng trong quý này, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động khoảng 786.700 người, tăng 2.700 người so với quý trước.

Theo Cục Thống kê, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,68%, gần như không thay đổi so với quý trước và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị là 1,27%, thấp hơn khu vực nông thôn.

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (Biểu đồ: Cục Thống kê).

Trong quý I năm 2026, thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, đạt 9 triệu đồng, tăng 329.200 đồng so với quý trước .

Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,31 lần lao động nữ, tương ứng 10,1 triệu đồng so với 7,7 triệu đồng. Lao động khu vực thành thị có thu nhập bình quân cao gấp 1,34 lần khu vực nông thôn.

"Mức tăng thu nhập của người lao động, trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát, góp phần cải thiện thu nhập thực và đời sống của người lao động", báo cáo của Cục Thống kê nêu.

So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I tăng lên ở ba khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng cao nhất, đạt 5,5 triệu đồng, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 9,8 triệu đồng (tăng 7,4%). Còn thu nhập của lao động khu vực dịch vụ đạt 10,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 10 triệu đồng, tăng 622.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Lao động nam có mức thu nhập bình quân cao hơn mức thu nhập bình quân của lao động nữ là 1,11 lần.

Ngoài ra, lao động làm việc trong khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân là 11,2 triệu đồng, gấp 1,23 lần mức thu nhập bình quân của lao động ở khu vực nông thôn (9,1 triệu đồng).