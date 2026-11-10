5 nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực

Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kết hợp với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, TPHCM đề ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững tại khu vực nông thôn với 5 nội dung cụ thể.

Thứ nhất, thành phố yêu cầu bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện và học tập suốt đời cho người dân vùng nông thôn.

Với nội dung này, thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn, thực hiện các công tác như: Triển khai phổ cập giáo dục mầm non; phát triển lớp học thông minh, mô hình học tập cộng đồng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và nền tảng học trực tuyến để mở rộng cơ hội học tập và học tập suốt đời…

Trường học tại xã đảo Thạnh An (Ảnh: Thúy Hường).

Thứ hai, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng về khoa học và công nghệ, góp phần phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.

Thứ ba, Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia đào tạo nghề theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề tại chỗ.

Thành phố yêu cầu phát triển giáo dục nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị. Tăng cường liên kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao động để thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp cho lao động nông thôn.

Thứ tư, thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn, thực hiện việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn quốc.

UBND TPHCM yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động tại chỗ, trong và ngoài thành phố; hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn.

Công tác đào tạo nghề phát triển rộng khắp địa bàn TPHCM (Ảnh: Thúy Hường).

Đặc biệt, thành phố giao Sở Nội vụ nhiệm vụ xây dựng và triển khai các chính sách thu hút lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao về làm việc tại khu vực nông thôn, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực tham gia các chuỗi giá trị mới.

Cuối cùng, Sở Nội vụ TPHCM được yêu cầu hỗ trợ người lao động cư trú trên địa bàn thành phố đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, làm việc tại các nước có quan hệ đối tác kinh tế theo hiệp định ký kết.

Đồng hành cùng lao động nông thôn

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ TPHCM), trung tâm đã triển khai rất nhiều hoạt động đồng hành cùng người lao động nông thôn trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục cho biết: “Hiện chúng tôi đang đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm để cân đối cung cầu lao động địa phương. Chúng tôi không thụ động chờ người lao động tìm đến, mà chủ động đưa dịch vụ về cơ sở, kết nối lao động địa phương với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tại chỗ cũng như có vị trí làm việc lân cận địa phương”.

Nhiều sàn giao dịch, giới thiệu việc làm được tổ chức tận xã, phường (Ảnh: CTV).

Trên cơ sở nhiệm vụ của mình, trung tâm nghiên cứu gắn kết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp với Đào tạo nghề. Định hướng của trung tâm là xem việc giải quyết bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là chi trả trợ cấp, mà quan trọng hơn là cơ hội "sạc lại năng lượng" cho lao động, tư vấn và hỗ trợ lao động học nghề phù hợp với nhu cầu nhân lực tại nơi họ sinh sống.

Về lâu dài, công tác này sẽ giúp cân đối cung cầu lao động, điều chỉnh nguồn lao động phù hợp với xu hướng dịch chuyển kinh tế ở khu vực nông thôn, giúp giữ chân lao động nông thôn ở lại quê hương vì họ có được công ăn việc làm phù hợp ngay tại quê nhà.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, TPHCM là đô thị đặc biệt, phát triển bậc nhất cả nước nhưng vẫn có tình trạng lao động khu vực nông thôn di cư vào các đô thị trung tâm để tìm kiếm việc làm phù hợp, thụ hưởng chất lượng học tập, y tế và dịch vụ văn hóa tốt hơn.

Do đó, để thu hút lao động chất lượng cao, giữ chân lao động trẻ ở lại quê hương thì cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là việc phát triển đa dạng sinh kế với nhiều công việc có thu nhập cao, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động dựa trên lợi thế vùng.

Nhiều thiết bị hiện đại được ứng dụng để tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp (Ảnh: DT).

Bà Hạnh Thục đề nghị nghiên cứu triển khai một số biện pháp như: Khuyến khích lao động trẻ tận dụng quỹ đất và không gian sinh thái ngoại thành để khởi nghiệp với các mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp tuần hoàn, công nghệ cao; Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để đưa sản phẩm địa phương vươn xa…

Theo bà Hạnh Thục, để thực hiện giải pháp này, không chỉ dựa vào các chính sách ưu đãi để định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà còn bắt đầu từ hoạt động căn bản là đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, kiến thức chuyên môn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế địa phương; tăng cường công tác tư vấn hiệu quả, đúng người, đúng việc, đón đầu ngành nghề có tương lai; nâng cao hiệu quả kết nối việc làm việc, tạo dựng cơ hội nghề nghiệp bền vững cho người lao động.