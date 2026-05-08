Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động cần lưu ý

Bà Lê Thị Diệu cho biết đã nhận sổ bảo hiểm xã hội và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 28/2. Bà băn khoăn thời hạn tối đa để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 38 Luật Việc làm năm 2025. Trong đó, người lao động phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Người dân làm hồ sơ hưởng quyền lợi từ bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ngoài ra, sau khi nộp đủ hồ sơ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, người lao động không được thuộc các trường hợp như: Đã có việc làm và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học trên 12 tháng; chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam, chấp hành án phạt tù; ra nước ngoài định cư hoặc đã qua đời.

Như vậy, thời hạn cuối cùng để bà Diệu nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, tức là chậm nhất đến ngày 28/5. Trường hợp ngày 28/5 rơi vào ngày nghỉ thì có thể nộp vào ngày làm việc liền trước đó tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long.

Nếu nộp hồ sơ sau thời hạn 3 tháng, bà Diệu sẽ không được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho đợt này, nhưng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu để cộng dồn cho lần hưởng sau.