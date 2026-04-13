Theo chân thợ rừng đi săn trứng kiến

Đầu mùa hè, người dân các xã Minh Hóa, Kim Phú, Kim Điền, Dân Hóa và Tân Thành (tỉnh Quảng Trị) lại rộn ràng bước vào mùa săn trứng kiến. Đây không chỉ là một nét văn hóa ẩm thực độc đáo mà còn là nguồn thu nhập đáng kể cho bà con vùng cao.

Trứng kiến được khai thác chủ yếu từ loài kiến đen và kiến đỏ, sau đó chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như trứng kiến xào, nấu lá bún, rán chả hoặc kết hợp với các loại rau rừng. Hương vị béo ngậy, thơm bùi của trứng kiến đã tạo nên nét riêng biệt cho ẩm thực vùng cao Quảng Trị, thu hút du khách gần xa.

Tổ kiến trên cây cao lọt vào tầm ngắm của thợ rừng Đinh Thanh Sơn (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Đinh Thanh Sơn (61 tuổi), một thợ săn trứng kiến lão luyện ở xã Minh Hóa, cùng vợ đã quen thuộc với những chuyến đi rừng đầy thử thách. Với kinh nghiệm nhiều năm, ông Sơn dễ dàng phát hiện những tổ kiến đen to lớn ẩn mình trên cây cao. Bằng cây sào có móc neo đặc biệt, ông nhanh chóng kéo gãy cành cây có tổ kiến, đưa về bãi đất trống để lấy trứng.

Công đoạn lấy trứng được xem là khó khăn nhất, bởi kiến thợ sẽ bò ra rất nhiều và tấn công người. Tuy nhiên, với kỹ thuật khéo léo, ông Sơn dùng que gỗ vót nhọn đâm vào tổ, gõ nhẹ để trứng và kiến thợ tách ra, rơi xuống chậu. Sau đó, ông bỏ một nhánh lá cây vào chậu, lợi dụng nắng khô để kiến tản ra, chỉ còn lại những quả trứng trắng tinh.

Mùa săn trứng kiến của bà con vùng cao tỉnh Quảng Trị (Video: Tiến Thành).

“Lấy trứng kiến kiểu này không làm tổn hại đến kiến thợ nên chúng có thể làm lại tổ cho mình khai thác những đợt sau. Công việc cuối cùng là sàng loại bỏ bụi rồi cho những hạt trứng kiến như hạt gạo vào túi, đưa về nấu ăn hoặc bán”, ông Sơn chia sẻ về phương pháp khai thác bền vững.

Mùa trứng kiến mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Minh Hóa. Mỗi ngày, bà con có thể kiếm được 2-3kg trứng, thậm chí có thợ rừng mang về gần 5kg, thu về hàng triệu đồng. Với giá dao động 250.000-300.000 đồng/kg, trứng kiến thực sự là một đặc sản "hái ra tiền".

Ông Sơn có nhiều năm săn trứng kiến (Ảnh: Tiến Thành).

Bà Đinh Thị Thơ, ở xã Minh Hóa, cho biết: “Nghề săn trứng kiến không những mang lại nguồn thu nhập khá, món ăn chế biến từ loại trứng này còn là nét văn hóa đặc trưng lâu đời của người dân địa phương. Dịp hè, khách đến Minh Hóa sẽ gặp những mẻ trứng kiến bày bán ở chợ hoặc các món ăn chế biến từ trứng kiến tại các quán ăn, nhà hàng”.

Trứng kiến không chỉ là món ăn dân dã mà còn là đặc sản để tiếp đãi khách quý, thể hiện tấm lòng hiếu khách và nét văn hóa ẩm thực độc đáo của người dân địa phương.

Trứng kiến sau khi thu hoạch sẽ được dùng chế biến các món ăn (Ảnh: Tiến Thành).

Anh Trần Hương Giang, đầu bếp một nhà hàng ở xã Minh Hóa chia sẻ: “Mỗi khi có khách từ xa đến, người dân luôn cố gắng kiếm cho được trứng kiến để đãi. Món ngon nhất là trứng kiến nấu với lá bún tạo vị chua, vừa mát vừa ngon”.

Lãnh đạo xã Minh Hóa khẳng định săn trứng kiến là hoạt động truyền thống, góp phần cải thiện thu nhập cho bà con. Tuy nhiên, địa phương cũng khuyến cáo người dân khai thác theo hướng bền vững, không tận diệt, tránh làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và nguồn lợi tự nhiên. Người dân được nhắc nhở tuân thủ các quy định về bảo vệ rừng, đảm bảo an toàn và phòng chống cháy rừng, đặc biệt trong mùa nắng nóng.