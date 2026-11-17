Sáng 17/11, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức hội thảo khởi động dự án tăng cường các mô hình di cư hợp thức cho lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, thông qua hỗ trợ người lao động hồi hương trên nền tảng số.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2027, thí điểm tại Ninh Bình và Đồng Tháp, hướng tới kết nối người lao động trở về từ nước ngoài với các cơ hội việc làm, đào tạo nghề, phát triển kỹ năng và khởi nghiệp.

Theo PGS.TS Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, di cư lao động hợp pháp không chỉ giúp người lao động có việc làm, nâng cao thu nhập mà còn tạo cơ hội tiếp cận kỹ thuật, công nghệ, phương pháp quản lý và tác phong làm việc tiên tiến.

Khi trở về, những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được có thể trở thành nguồn lực quan trọng để đổi mới sản xuất, phát triển kinh tế hợp tác và khởi nghiệp tại nông thôn.

PGS.TS Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Ảnh: Hằng Nguyễn).

Biến kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài thành cơ hội lập nghiệp

Ông Vũ Ngọc Huyên cho biết lực lượng lao động từng làm việc ở nước ngoài có nhiều tiềm năng đóng góp cho sản xuất, kinh doanh trong nước.

Tuy nhiên, nhiều người sau khi hồi hương vẫn gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp, kết nối doanh nghiệp, tiếp cận đào tạo hoặc tư vấn khởi nghiệp. Vì vậy, những kỹ năng và kinh nghiệm họ tích lũy trong thời gian làm việc ở nước ngoài chưa được khai thác hiệu quả.

Theo ông, hỗ trợ tái hòa nhập không nên chỉ dừng ở hoạt động an sinh hay giới thiệu việc làm, mà còn cần hướng đến phát huy nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Từ thực tiễn này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với IOM cùng các đơn vị liên quan xây dựng dự án hỗ trợ lao động hồi hương.

Ông Huyên nhấn mạnh cần quan tâm toàn bộ quá trình di cư lao động, từ chuẩn bị trước khi đi, thời gian làm việc ở nước ngoài đến khi trở về. Trong đó, giai đoạn hồi hương là mắt xích quan trọng cần có cơ chế hỗ trợ mang tính hệ thống.

Để triển khai, Học viện dự kiến phát huy mạng lưới hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, chuyên gia và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Mục tiêu là kết nối người lao động với những môi trường phù hợp để phát huy kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy.

Nền tảng số kết nối việc làm và khởi nghiệp

Giới thiệu về dự án, ông Nguyễn Xuân Đài, Phó Trưởng ban chuyên môn, cho biết một trong những mục tiêu trọng tâm là xây dựng nền tảng tài nguyên trực tuyến, đóng vai trò trung tâm thông tin một cửa dành cho người lao động hồi hương.

Thông qua nền tảng này, người lao động có thể tìm kiếm thông tin tuyển dụng, chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng, cơ hội khởi nghiệp và những dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập. Ngoài thông tin việc làm, nền tảng còn dự kiến cung cấp kiến thức về tài chính, an sinh xã hội, hỗ trợ tâm lý và các nội dung cần chuẩn bị trước khi trở về Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Đài, Phó Trưởng ban chuyên môn dự án (Ảnh: Hằng Nguyễn).

Theo ông Đài, hỗ trợ người lao động cần được thực hiện ngay từ thời điểm họ còn ở nước ngoài, thay vì chỉ bắt đầu sau khi hồi hương.

Đây là giai đoạn nhiều người có tâm lý lo lắng về việc làm, thu nhập và khả năng thích nghi với môi trường sống trong nước, nhất là những trường hợp đã làm việc ở nước ngoài nhiều năm.

Việc tiếp cận thông tin sớm sẽ giúp người lao động tìm hiểu thị trường việc làm, đánh giá kỹ năng bản thân, xác định nhu cầu đào tạo bổ sung và chủ động xây dựng kế hoạch khi trở về.

Sau hồi hương, dự án sẽ kết nối người lao động với mạng lưới chuyên gia tư vấn, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, nhằm giúp họ tiếp cận những cơ hội phát triển phù hợp.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hình thành mạng lưới 20 chuyên gia tại Ninh Bình và Đồng Tháp, hướng tới hỗ trợ trực tiếp khoảng 696 người lao động thông qua các hoạt động tập huấn, tư vấn và đào tạo.

Bên cạnh đó, dự án đặt mục tiêu ít nhất 1.600 người lao động và các đối tượng liên quan được tiếp cận thông tin qua hoạt động truyền thông, đồng thời hướng tới tối thiểu 5.000 người sử dụng nền tảng số.

Lấy cơ hội việc làm thực tế làm thước đo hiệu quả

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đánh giá lao động hồi hương là nguồn nhân lực có tiềm năng đóng góp cho quá trình phát triển nông nghiệp Việt Nam.

Dẫn báo cáo phân tích chuyên sâu năm 2026 của Cục Thống kê, ông Thịnh cho biết khoảng 412.000 người Việt Nam từng làm việc ở nước ngoài trong ba năm trước thời điểm điều tra năm 2025, trong đó 84,6% cư trú tại khu vực nông thôn.

Khảo sát chuyên sâu cũng ghi nhận khoảng 65% lao động hồi hương được khảo sát đã có việc làm, trong khi 35% chưa có việc làm.

Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) (Ảnh: Hằng Nguyễn).

Theo ông, điều quan trọng không chỉ là số lượng lao động trở về, mà còn là cách phát huy những kiến thức, kỹ năng về sản xuất, cơ giới hóa, công nghệ, chế biến, quản trị và kinh doanh mà họ tích lũy được ở nước ngoài.

Để dự án phát huy hiệu quả, ông Thịnh đề nghị khảo sát đầy đủ năng lực, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt là nhu cầu tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác, phát triển trang trại hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, nền tảng số cần thực sự kết nối người lao động với doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, cơ sở đào tạo và những mô hình sản xuất cụ thể.

"Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu người truy cập, mà là bao nhiêu người tìm được việc làm phù hợp, tham gia sản xuất, khởi nghiệp hoặc tạo lập được sinh kế bền vững", ông Thịnh nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, bà Kendra Rinas, Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam, cho rằng người lao động trở về thường mang theo kinh nghiệm thực tiễn, khả năng thích nghi và những kỹ năng tích lũy trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Bà Kendra Rinas, Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam (Ảnh: Hằng Nguyễn).

Nếu được kết nối với các cơ hội phù hợp, họ có thể cải thiện sinh kế gia đình, đóng góp cho cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Theo đại diện IOM, điểm khác biệt của dự án là kết hợp khả năng tiếp cận thông tin qua nền tảng số với tư vấn cá nhân và phối hợp liên ngành. Việc hỗ trợ không chỉ nhằm cung cấp thông tin mà còn giúp người lao động chuyển hóa kỹ năng, kinh nghiệm thành sinh kế thiết thực.