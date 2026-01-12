Thêm 170.000 việc làm mới, giảm việc phổ thông, thêm lao động kỹ năng

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ giải quyết việc làm mới cho 171.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,8%, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55,5%; tốc độ tăng năng suất lao động hằng năm đạt 7-7,5%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, thành phố sẽ cung cấp thông tin về thị trường lao động, xu hướng ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến người lao động; thông tin về các chương trình đào tạo nghề, các chính sách hỗ trợ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách an sinh xã hội đến người lao động.

Hà Nội cũng ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng mới, kỹ năng có nhu cầu cao trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh như: Công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc trong môi trường số và các ngành nghề mới nổi.

Hà Nội tăng cường kết nối việc làm cho người lao động (Ảnh: Thanh Bình).

Đồng thời, đa dạng hóa hình thức đào tạo thông qua các khóa học trực tuyến (e-learning), đào tạo tại doanh nghiệp, hoặc đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Cùng với đó, Hà Nội tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động hướng đến giảm dần lao động phổ thông, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo bài bản, có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế xanh.

Cùng với đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện đại, thực tiễn, thành phố sẽ đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp.

Cụ thể, Hà Nội định hướng phát triển các mô hình liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo theo địa chỉ sử dụng, đồng thời chú trọng trang bị các kỹ năng thiết yếu cho kỷ nguyên công nghiệp 4.0, như: Công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và năng lực học tập suốt đời.

Hà Nội cũng sắp xếp, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Sàn giao dịch việc làm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vận hành hiệu quả Cổng thông tin việc làm thành phố; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số trong thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu thị trường lao động.