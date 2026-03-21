Thấy tiệm ế khách, nữ nhân viên làm hành động khiến chủ phải tăng lương gấp

Một đoạn clip ghi lại hành động của nữ nhân viên tại một cửa hàng nhỏ đang lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Trong clip, khi thấy cửa hàng vắng khách, cô gái đã mang tượng “mèo thần tài” ra trước cửa, đứng vẫy khách với vẻ ngượng ngùng nhưng đầy nhiệt tình.

Nữ nhân viên mang “mèo thần tài” ra trước cửa, đứng vẫy khách khi tiệm vắng (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Anh Hồ Phát (SN 1996, chủ cửa hàng kính áp tròng tại Lâm Đồng), cho biết anh phát hiện sự việc khi kiểm tra camera từ xa. Do không thường xuyên có mặt tại cửa hàng, anh duy trì thói quen theo dõi hoạt động kinh doanh qua hệ thống giám sát.

Trong một lần mở camera, anh bắt gặp khoảnh khắc nữ nhân viên ôm mèo thần tài ra trước cửa để mời gọi khách. Cảm thấy bất ngờ và thích thú, anh đã lưu lại và chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội.

Theo anh Phát, nữ nhân viên tên Đa, mới làm việc tại cửa hàng khoảng 4 ngày. Trước đó, anh đăng thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội và cô gái chủ động liên hệ xin việc.

Dù chưa có nhiều thời gian tìm hiểu, anh đánh giá Đa là người hiền lành, vui tính và phù hợp với môi trường bán hàng hướng đến khách trẻ tuổi.

“Đa hiện 17 tuổi và đã lựa chọn đi làm thay vì tiếp tục việc học. Trong những ngày đầu, em tỏ ra khá rụt rè khi đông khách. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, Đa là một nhân viên chân thành và có tinh thần làm việc tích cực”, anh Phát chia sẻ.

Anh Phát cho hay hành động trong clip bắt nguồn từ một câu nói đùa. Trước đó, khi thấy cửa hàng vắng khách, anh có gợi ý nửa đùa nửa thật rằng nếu nhân viên có thời gian thì ra ngoài vẫy khách.

“Tuy nhiên, tôi không nghĩ Đa lại làm thật và còn thực hiện theo cách sáng tạo như vậy. Đa là nhân viên rất tốt tính. Ngay trong ngày khai trương, dù mới vào làm, em đã chủ động mời người thân, bạn bè đến ủng hộ vì sợ cửa hàng vắng.

Từ đó, tôi có ấn tượng tốt và dần tin tưởng giao việc. Hiện tại, phần lớn hoạt động ở cửa hàng do Đa phụ trách, tôi chủ yếu theo dõi từ xa”, anh Phát nói.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước sự hồn nhiên và tinh thần làm việc của cô gái. Một số ý kiến cho rằng chủ cửa hàng nên có hình thức khen thưởng hoặc tăng lương để ghi nhận nỗ lực của nhân viên.

Trước những đề xuất này, anh Phát cho biết đã cân nhắc. Theo anh, nếu nhân viên duy trì được sự nhiệt tình và thái độ làm việc nghiêm túc, việc tăng lương là điều hoàn toàn có thể xem xét trong thời gian tới.

Chủ cửa hàng cũng thừa nhận việc tìm được nhân viên trẻ nhưng có tinh thần làm việc tích cực không phải lúc nào cũng dễ. Vì vậy, anh đánh giá cao những biểu hiện tích cực, dù là nhỏ, trong quá trình làm việc và mong muốn tạo điều kiện để nhân viên gắn bó lâu dài.

“Trong kinh doanh, việc tìm được đội ngũ nhân sự phù hợp, gắn bó lâu dài là điều rất quan trọng. Bởi nó là một trong các yếu tố quyết định sự thành công của cửa hàng. Vì vậy, tôi cảm thấy vui khi tuyển được một nhân sự như Đa”, ông chủ cửa hàng tâm sự.