Ngày 17/11, nhiều nhà vườn trồng thanh long tại khu vực Hàm Thuận Nam (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, giá thanh long xuất khẩu liên tục tăng trong những ngày qua, hiện dao động 25.000-30.000 đồng/kg.

Cụ thể, thanh long loại đẹp, trọng lượng từ 0,35kg/trái trở lên được thương lái thu mua tận vườn với giá 25.000-30.000 đồng/kg. Trong khi đó, thanh long không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (hàng chợ) cũng có giá gần 15.000 đồng/kg.

Nhiều nhà vườn tại Lâm Đồng đang chong đèn dưỡng thanh long nghịch vụ, đón đầu mùa hàng Tết (Ảnh: Châu Tỉnh).

Theo các nhà vườn, đây là mức giá cao nhất trong khoảng nửa năm trở lại đây. Tuy nhiên, dù giá tăng mạnh, lượng trái chín có thể thu hoạch tại các vườn hiện chưa nhiều.

Một thương lái tại xã Hàm Kiệm cho biết, nguyên nhân giá thanh long tăng là do khu vực này mới bước vào mùa chong đèn nghịch vụ, sản lượng chưa nhiều và chưa tập trung. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thanh long ở cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu đang ở mức cao, khiến giá thu mua được đẩy lên.

Theo thương lái này, khi bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, nguồn cung thanh long từ các đợt chong đèn có thể tăng lên. Khi đó, giá thu mua nhiều khả năng sẽ có sự điều chỉnh tùy theo cung cầu thị trường.

Hiện, nông dân trồng thanh long tại khu vực Bình Thuận cũ đã bước vào vụ chong đèn nghịch vụ gần 2 tháng. Đây là phương thức sử dụng ánh sáng nhân tạo để kích thích cây ra hoa, đậu trái trái vụ, giúp nhà vườn chủ động thời điểm thu hoạch và tận dụng những thời điểm thị trường có nhu cầu cao.

Thông thường, mùa chong đèn bắt đầu sau khi kết thúc lứa thanh long chính vụ cuối năm, khoảng tháng 9, kéo dài đến tháng 4 năm sau.

Đáng chú ý, diễn biến giá thanh long hiện nay trái ngược với tình cảnh ảm đạm cách đây chưa đầy 2 tháng. Theo ghi nhận tại vùng trồng thanh long Bình Thuận cũ vào tháng 9, giá thu mua từng lao dốc xuống chỉ còn 800-1.500 đồng/kg.

Sự phục hồi của giá thanh long trong những ngày đầu vụ nghịch hiện mang lại tín hiệu tích cực cho người trồng. Tuy nhiên, diễn biến thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào sản lượng thu hoạch và nhu cầu tiêu thụ trong thời gian tới.