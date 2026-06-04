Thẩm quyền từ chối yêu cầu chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, Chương VIII của Nghị định đề cập đến quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động làm thủ tục hưởng quyền lợi từ bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong đó, Điều 36 của Nghị định số 374 đề cập đến quyền của cơ quan xã hội trong công tác quản lý chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, cơ quan bảo hiểm xã hội có quyền kiểm tra việc đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, cơ quan bảo hiểm xã hội còn được từ chối yêu cầu chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có quyền dừng chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Hơn hết, đơn vị này cũng có thể kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cơ quan bảo hiểm xã hội có quyền thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.