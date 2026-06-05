Thẩm quyền của địa phương trong quản lý bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, Chương VIII của Nghị định đề cập đến quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Theo đó, Điều số 37 của Nghị định số 374 đề cập đến quyền của Sở Nội vụ tại các địa phương trong công tác quản lý bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, Sở Nội vụ có quyền ban hành các quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Sở Nội vụ có quyền ban hành quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; quyết định hủy quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề đề duy trì việc làm cho người lao động; thu hồi kinh phí đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, Sở còn được theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Sở Nội vụ được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.