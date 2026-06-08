Tàu cá xuyên đêm đưa ngư dân vào bờ cấp cứu

Ngày 8/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa phối hợp hỗ trợ cấp cứu kịp thời một ngư dân gặp sự cố sức khỏe khi đang lao động trên biển.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 7/6, tàu cá số hiệu BĐ-93575TS do ông Lê Thái Lại (39 tuổi, trú xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng hoạt động cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 40 hải lý. Trên tàu có 6 thuyền viên.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp cùng lực lượng chức năng đưa ngư dân Võ Kế Luân đi viện cấp cứu (Ảnh: Công Cường - Bộ đội Biên phòng Gia Lai).

Trong quá trình đánh bắt thủy sản, thuyền viên Võ Kế Luân (27 tuổi, trú cùng địa phương) bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đau tức ngực dữ dội, khó thở và mệt mỏi. Xác định tình huống khẩn cấp, thuyền trưởng lập tức cho tàu chạy vào bờ và liên hệ các lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Đến khoảng 2h ngày 8/6, sau nhiều giờ vượt biển, tàu cá BĐ-93575TS đã đưa ngư dân gặp nạn cập cầu cảng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn nhanh chóng sơ cứu ban đầu, đồng thời phối hợp với gia đình đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, ngư dân Luân đã qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn. Sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang được các y, bác sĩ theo dõi, chăm sóc.