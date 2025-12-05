Trong hai ngày 5-6/12, Phòng Văn hóa – Xã hội, UBND phường An Tường (Tuyên Quang) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dinh dưỡng về cải thiện chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường An Tường Lưu Văn Khang nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em luôn được Đảng ủy, chính quyền phường An Tường quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Tuy nhiên, tình trạng suy dinh dưỡng, nhất là thể thấp còi ở trẻ em, vẫn còn là vấn đề đáng lo ngại. Hiện nay, trên địa bàn phường, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể cân nặng chiếm khoảng 7,16%, thể thấp còi 16,34%.

Một số nơi tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng vẫn còn cao; chế độ ăn uống và thực hành dinh dưỡng tại hộ gia đình chưa hợp lý, công tác truyền thông, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chưa thường xuyên, đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND phường Lưu Văn Khang phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử của phường).

Chủ tịch phường đề nghị các đại biểu tập trung tham gia nghiêm túc, tích cực thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tế ở cơ sở; nắm chắc các quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế (theo Quyết định số 3452/QĐ-BYT ngày 06/9/2023) để áp dụng đúng trong công tác chăm sóc sức khỏe, cải thiện dinh dưỡng tại tổ dân phố.

Sau tập huấn, các cán bộ chủ động tuyên truyền, hướng dẫn lại cho người dân nhằm thay đổi hành vi, thói quen dinh dưỡng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn phường.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức về các nội dung, chỉ tiêu và hoạt động trọng tâm trong cải thiện dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; hướng dẫn quy trình giám sát, theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai và trẻ em dưới 16 tuổi; biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn, chăm sóc sức khỏe, phòng chống suy dinh dưỡng, cải thiện tầm vóc, thể lực trẻ em...